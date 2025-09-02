Chiama il 112 dicendo di volersi togliere la vita, coinvolta in un incidente viene salvata Vigili del Fuoco e Carabinieri

Ha chiamato il 112 e ha detto di aver intenzione di togliersi la vita. È stata raggiunta e soccorsa in tempo una signora che, nella giornata di oggi, martedì 2 settembre, dopo aver contattato il numero unico di emergenza, è rimasta coinvolta in un incidente stradale con la propria auto, finita giù da una scarpata, in una strada sterrata, nella zona di Tetti Pesio, tra i Comuni di Cuneo e Castelletto Stura.

Raggiunta dai Vigili del Fuoco intervenuti con la prima partenza di Cuneo e dai Carabinieri la donna, in stato confusionale, è stata individuata e affidata alle cure del personale sanitario del 118 che le ha prestato le prime cure per poi condurla in ospedale.

DOVE CHIEDERE AIUTO

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112. Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.