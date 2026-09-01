Paura sul Monviso per una vasta frana verificatasi nei pressi del rifugio Quintino Sella. Ricerche in corso per un escursionista

Una vasta frana si è staccata nella serata di oggi nei pressi del Rifugio Quintino Sella, sul Monviso, interessando anche un tratto del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il Soccorso alpino e speleologico piemontese si è immediatamente attivato per avviare le prime operazioni di verifica sul posto, anche se al momento non risulta ancora possibile accertare l'eventuale presenza di persone coinvolte dal crollo.

A gestire la situazione d'emergenza c'è inoltre la segnalazione del mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera, atteso proprio al Rifugio Quintino Sella. Le squadre di soccorso stanno effettuando gli accertamenti per individuare la sua posizione e verificare un eventuale legame con il movimento franoso.

Il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, decollato da Torino in assetto notturno, ha cercato di effettuare un sopralluogo nell'area colpita. La grande quantità di polvere ancora in sospensione e la forte instabilità del fronte di frana non hanno tuttavia permesso all'elicottero di effettuare l'atterraggio in sicurezza.

Le attività di ricerca, perlustrazione e verifica da parte del Soccorso Alpino riprenderanno domani alle prime luci dell'alba.

Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.