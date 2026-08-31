Ancora nessuna traccia di Giuseppe Palermo: proseguono le ricerche tra Lurisia e Chiusa di Pesio

Ancora nessuna notizia di Giuseppe Palermo, l’uomo scomparso nel pomeriggio di giovedì 27 agosto nella zona di Lurisia, nel territorio del comune di Roccaforte Mondovì. Le ricerche, proseguite anche nella giornata di ieri, sono riprese questa mattina (lunedì 31 agosto) e al momento non hanno ancora portato al ritrovamento di tracce utili.

Da giorni è operativo a Lurisia il presidio dell’Unità di Comando Locale (UCL) dei Vigili del Fuoco, impegnato con le squadre di terra nelle attività di ricerca. Sul campo sono intervenuti anche il nucleo SAPR, con l’impiego di droni, e le unità cinofile.

Alle operazioni partecipano inoltre i Carabinieri, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, la Protezione Civile ANA e i volontari dell’Associazione nazionale Polizia di Stato. Un dispositivo di ricerca ampio, che in questi giorni ha passato al setaccio diverse aree del territorio.

Nei giorni scorsi la zona è stata anche sorvolata da un elicottero equipaggiato con il sistema Lifeseeker, una tecnologia che consente di agevolare l’individuazione di persone disperse attraverso la ricerca del segnale proveniente dal telefono cellulare.

Nonostante l’imponente mobilitazione, però, di Giuseppe Palermo, classe 1949, non sono ancora emersi elementi che possano consentire di ricostruirne gli spostamenti o individuarne la posizione.

Le ricerche proseguiranno anche oggi per l’intera giornata, concentrandosi nelle aree comprese tra i comuni di Roccaforte Mondovì e Chiusa di Pesio. L’obiettivo resta quello di individuare qualsiasi traccia possa contribuire a fare luce sulla scomparsa e riportare l’uomo a casa.