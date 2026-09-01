Garessio, incidente a Trappa: due veicoli coinvolti

Incidente nella mattinata di oggi, martedì 1° settembre, sulla strada statale 28 del Colle di Nava.

Per dinamiche in fase di accertamento due autovetture si sono tamponate in prossimità di Trappa. Gli occupanti dei veicoli sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 di Garessio che ha provveduto a trasferirli in ospedale a Ceva per i controlli del caso, non hanno riportato ferite gravi.

Sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco volontari di Garessio per la messa in sicurezza dell'area, mentre ANAS è intervenuta per il ripristino della sede stradale.

L'intervento è durato un paio d'ore, ma non si sono registrate particolari turbative al traffico. I mezzi sono stati poi rimossi dal carroattrezzi Ghiglia di Garessio.

Si tratta del secondo incidente in meno di 48 ore sulla statale 28. Proprio domenica, sempre a Trappa, un'automobile è uscita strada e si è cappottata su un fianco. Uno dei due passeggeri è riuscito a uscire in autonomia, ma un'anziana è rimasta incastrata ed è stata liberata grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Garessio e del 118 Ceva, con i Carabinieri di Bagnasco ed è stata accompaganta in ospedale a Mondovì.