Bra, 1° premio letterario “Le donne di ieri, oggi e domani”: modalità di partecipazione

L’Associazione Culturale Albedo di Bra annuncia il lancio del primo premio letterario “Le donne di ieri, oggi e domani”, dedicato alla valorizzazione del ruolo della donna nella società attraverso la scrittura.

Il concorso nasce a Bra, città incastonata tra le rocche del Roero e le colline delle Langhe, dove il paesaggio stesso sembra raccontare storie di forza e trasformazione. L’iniziativa invita scrittrici, scrittori, poeti e narratori di ogni età e provenienza a raccontare le donne: quelle che hanno segnato il passato, quelle che vivono il presente e quelle che costruiranno il futuro.

Le opere potranno essere racconti con un massimo di 15.000 caratteri, poesie o narrazioni che esplorano la figura femminile con autenticità, passione e profondità. L’obiettivo è costruire un mosaico di storie che restituisca una visione consapevole e inclusiva della società.

Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età o esperienza.

Le modalità di partecipazione sono indicate nel bando ufficiale pubblicato sui siti: www.concorsiletterari.net o/e www.concorsiletterari.info (alla voce: Le donne di ieri, oggi e domani) con scadenza il 12 gennaio 2026.

Le opere selezionate saranno premiate nel corso di Marzo Donna 2026 e pubblicate in una raccolta dedicata.

«Lasciate che la vostra penna diventi strumento di memoria, denuncia e sogno. La grande avventura della vostra vita sta per iniziare».

Per informazioni: Associazione Culturale Albedo Bra (CN) albedobra@gmail.com.