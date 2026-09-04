Torna il Festival della Cucina Popolare Alpina a Castellar: ecco programma, esperienze e laboratori

Dopo la sua nascita nel 2022, il festival della Cucina Popolare Alpina si è mosso verso Jausiers in Ubaye, Issime e Gaby in Valle d’Aosta, sino a proiettarsi in Liguria, a Pieve di Teco. Forse proprio la spinta del suo ideatore, la Compagnia del Buon cammino insieme a Terres Monviso, ha portato questo evento a camminare e muoversi tra sentieri e piazze di montagna, e non.

A settembre la tappa di casa, e Castellar rimane il cuore di questa buona idea che, come tutte le buone idee, ha saputo portare frutti importanti. Eccoci allora a tornare proprio in valle Bronda e, insieme ai Consorzi con i quali si è lavorato a questa iniziativa, lanciare una nuova e saporita edizione. Il pubblico quest’anno potrà assaporare, sperimentare ed ascoltare l’essenza delle Terre del Monviso e le ricette di vallate alpine. Infatti il Festival racconta il gusto della cucina popolare e aggiunge tante proposte: trekking, percorsi in bicicletta e moto, laboratori esperienziali ed un mercato degli artigiani e dei produttori alla domenica.

Quest’anno il festival si inserisce poi nel percorso di fondazione CRT “eventi for all” e si propone, in un percorso che vede impegnata la Fab nel complesso delle sue manifestazioni, una cura sempre maggiore e una capacità nel saper costruire eventi non semplicemente sostenibili ma anche accessibili a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza.

Che cosa non mancherà? La proposta Outdoor, i Laboratori e i workshop, il Mercato dei prodotti - gusto e artigianato - una piazza con i produttori e gli artigiani delle vallate alpine e delle Terre del Monviso per una domenica in cui unire prodotti, gusto e tanta musica.

Insomma, prodotti del territorio e tanto Outdoor per una proposta turistica a 360°

IL PROGRAMMA

Sabato 12 settembre - dalle 17.30 - apertura Festival

APERITIVO di valle & INAUGURAZIONE - Ore 18.30

CENA - lo street food alpino

con le cucine ospiti di Francia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Valle D’Aosta e delle Terre del Monviso!

Ore 21.30

BLUES IT STUDIO in concerto

Blues It Studio è 𝗅’𝗂𝖽𝖾𝖺 𝖽𝗂 𝗌𝖼𝗈𝗏𝖺𝗋𝖾 𝗅𝖾 𝗍𝗋𝖺𝖼𝖼𝖾 𝖻𝗅𝗎𝖾𝗌 𝗇𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗆𝗎𝗌𝗂𝖼𝖺 𝗂𝗍𝖺𝗅𝗂𝖺𝗇𝖺 𝖽’𝖺𝗎𝗍𝗈𝗋𝖾 𝖾 𝗋𝖺𝖼𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝗋𝖾 𝖼𝗈𝗇 𝗅𝖾 𝗇𝗈𝗍𝖾 𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝖺 𝗌𝖼𝗈𝗉𝖾𝗋𝗍𝖺.

Domenica 13 settembre - dalle 09.00

Mercato dei prodotti e dei produttori

Passacharriera con LA MEIRO

PRANZO - lo street food alpino

con le cucine ospiti di Francia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Valle D’Aosta e delle Terre del Monviso!

Tanto Outdoor, laboratori per tutte le età e danze popolari.

Ore 18.00 - Chiusura manifestazione

LA PROPOSTA

Da un’idea di La Compagnia del Buon Cammino, Il Comitato del Forno & Terres Monviso

Con la collaborazione di I consorzi Il Ramassin, la Mela della Valle Bronda, il Pelaverga e le Colline Saluzzesi

Ospiti Francia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Valle D’Aosta e le Terre del Monviso



Le Terre del Monviso si propongono come punto di riferimento, spazio in cui far accadere momenti significativi che sappiano raccontare la tradizione, la cultura e le inclinazioni dei territori alpini, e non solo. E’ nell’ambito dell'Outdoor festival che nasce la suggestione tra diversi enti: incontrarsi per raccontarsi attraverso il gusto. A Castellar ritornano i sapori dei territori alpini di Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Francia.

Da un’idea di La Compagnia del Buon Cammino, Il Comitato del Forno & Terres Monviso, con la collaborazione dei consorzi della valle Bronda - Il Ramassin, la Mela della Valle Bronda, il Pelaverga e le Colline Saluzzesi - è nato il Festival della Cucina Popolare Alpina.

Il festival vuole essere - scrive Ermanno Bressy, ideatore della kermesse - un momento di doveroso omaggio alla cucina popolare e in particolare a quella di montagna. Un riconoscimento a tutti coloro che in mezzo a mille difficoltà, mantengono intatta la tradizione della cucina povera, non celebrati dai media ma sicuramente apprezzati da chi vive la montagna e ne apprezza le peculiarità.

Le Terre del Monviso - scrive Eros Demarchi, Pro Sindaco Città di Saluzzo - Municipio di Castellar - da tempo lavorano per raccontarsi e promuoversi, sempre mettendo al centro la collaborazione e l’incontro. A Castellar quindi il via ad una festa dal sapore popolare e che saprà richiamare la tradizione, senza mancare di raccontare il nuovo che la montagna sa proporre.



EVENTO FOR ALL - Grazie alla collaborazione con la Fondazione CRT, la Fondazione Amleto Bertoni & Terres Monviso hanno intrapreso un percorso che vuole imprimere un'accelerazione al lavoro fatto negli scorsi anni per migliorare gli eventi e renderli attenti alla natura, accessibili a tutti. La Fondazione presenterà in questo senso una comunicazione che sarà implementata attraverso il linguaggio Lis e la Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), un insieme di strategie, strumenti e tecniche che servono ad accrescere (aumentare) la comunicazione naturale quando il linguaggio verbale è assente o difficile da usare. Il Menù sarà digitale per non sprecare carta, diversi Volontari giovanissimi saranno un aiuto in più per chi non conosce gli spazi, una navetta domenica porterà a Castellar mentre molte persone vi arriveranno a piedi e in bicicletta.

Le stoviglie? Biodegradabili e attente alla natura, come i prodotti, tutti a Km zero.

Tutto il programma online su www.visit.terresmonviso.eu

ESPERIENZE E LABORATORI:

Anche quest'anno laboratori, esperienze e il mercato sono il cuore di un festival che non vuole solamente offrire un'esperienza gastronomica, ma una vera immersione nei territori, in particolare, nelle Terre del Monviso. Eccoci allora ad ospitare una Vallata con le sue curiosità e tradizioni, la valle stura. L’Agnello Sambucano, sì, ma anche il feltro e i Crouset.

LE ESPERIENZE

INSIEME CON LA MOTO

Domenica 13 settembre

RITROVO: ore 9.00 presso Piazza Cavalier Tomatis a Castellar (CN)

Partenza alle ore 9.30 insieme al tour leader a curatore della guida MotoViso Fabrizio Bruno. Durante il tragitto, di circa 150 km, diversi stop per raccontare storie, aneddoti e particolarità dei luoghi visitati. Arrivo al festival per pranzo.

Costo: 25 € a persona, comprensivo di buono bevanda, primo piatto del territorio, e gadget Terres Monviso

Prenotazione obbligatoria entro il 9 settembre

Prenotazioni - Fabrizio 348 8130591 con messaggio Whatsapp



ESPERIENZA TREK

Percorso da Martiniana Po a Castellar

Partenza ore 9 da Piazza G. Borgna

Km8,5 circa dislivello 350m

Tempo di percorrenza circa h 2,20/30

Per info Monica 3491611841

Romina 3498040599

Percorso da Saluzzo

Partenza da Via Gualtieri ore 9.30

Tel. Giorgio 348 6999003

Distanza 7 km, durata 2 ore circa

I LABORATORI

LABORATORIO DI CASEIFICAZIONE CON EMOTIONALP

DOMENICA 13/09 - ORE 10.30

Età partecipanti: 6-11 anni

N. partecipanti: min 10 – max 20

Durata: 1 ora

Costo: 7.00 € a bambino (se si vuole mettere un costo simbolico, che però non coprirà l’intera spesa.)

EmotionAlp porta i più piccini alla scoperta del magico percorso che trasforma il latte dell’alta Valle Grana in un formaggio pregiatissimo: il Castelmagno.

Il laboratorio di caseificazione mira a far conoscere alcuni passaggi della lavorazione del Re dei Formaggi d'alpeggio, il Castelmagno. In circa 1 ora si passa dalla materia prima al primo tomino, con il riscaldamento del latte, l'aggiunta del caglio e la realizzazione del primo stadio di lavorazione. Un modo interattivo e coinvolgente per immergersi in mille anni di storia delle nostre montagne, attraverso la produzione di una delle eccellenze del territorio. Proveremo insieme a scoprire l’origine, la storia ed il modo in cui si crea questo formaggio, fin dalla notte dei tempi: non solo spettatori, ma veri e propri casari per un giorno.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 10/09 ALLA MAIL info.emotionalp@gmail.com

LABORATORIO DI CIOCCOLATO FAGIOLO PEIRANO BUSCA

DOMENICA 13/09 – ORE 16:00

Età partecipanti: adulti e bambini (sotto i 10 anni accompagnati da un genitore)

N. partecipanti: min 15 – max 30

Durata: 1 ora

Costo: € 18

Giorgia Fagiolo Peirano conduce un divertente laboratorio nel quale i partecipanti producono il Bacio del Cavaliere: cioccolatino “estivo”, nato dall’idea di utilizzare gli stessi ingredienti dell’iconico Bacio Blu di Busca® per la realizzazione di un prodotto dalla texture golosa ed originale.

Durante la lavorazione scoprono la storia legata al Cioccolato Fagiolo Peirano che vanta una tradizione ultracentenaria risalente al 1893, in particolare quella legata al Bacio Blu di Busca® e all’evoluzione della sua ricetta ( a partire dalla sua nascita negli anni ‘ 50 per arrivare a quella attuale).

Dopo averli realizzati, li incartano manualmente, proprio come avviene ogni giorno in laboratorio, con la tecnica del doppio fiocco. Per finire ognuno si prepara la propria confezione da portare a casa!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 10/09 ALLA MAIL info@fagiolopeirano.it o whatsapp +393384196505



LABORATORIO DI CROUSET, LA PASTA TIPICA DELLA VALLE STURA

DOMENICA 13/09 - ORE 15.00

Età partecipanti: Adulti

N. partecipanti: min 10 – max 25

Durata: 2 ore

Costo: 25.00 € a persona (se si vuole mettere un costo simbolico, che però non coprirà l’intera spesa.)

Valle Stura Experience in collaborazione con il Gruppo La Rasdouireto, ti aspetta un pomeriggio speciale dedicato ai Crouset, la pasta tipica della Valle Stura.

Sotto la guida esperta delle mastre pastaie di Vinadio, scoprirai segreti, gesti antichi e tradizioni che si tramandano da generazioni. Un laboratorio pratico, autentico e super divertente!

Cosa portare: porta con te solo grembiule e strofinaccio, al resto pensiamo noi!

Il tocco finale: alla fine del corso porterai a casa i Crouset preparati con le tue mani, pronti per essere cucinati e condivisi con chi ami!

Prenota il tuo posto: +39 328 2032182 (anche WhatsApp) - portadivalle@vallesturaexperience.it



LABORATORIO CREATIVO DI FELTRO

Con l'Ecomuseo della Pastorizia & Romina Dogliani

Domenica 13 settembre – ore 10.00

Età partecipanti: adulti e bambinə dai 4 anni in su

Numero partecipanti: massimo 25

Durata: 2–3 ore

Costo: 5 €

Immergetevi nel mondo morbido e affascinante del feltro, dove un'antica tradizione prende forma attraverso il calore delle mani. Guidati dalla maestra feltraia Romina Dogliani, scoprirete come trasformare la lana in un'opera unica, utilizzando soltanto acqua calda, sapone di Marsiglia, pazienza e creatività. Gesto dopo gesto, nascerà il vostro personale arazzo artistico in feltro.

Protagonista del laboratorio sarà la lana Sambucana, proveniente dagli allevamenti della Valle Stura: una fibra preziosa che custodisce la storia della pastorizia e il legame profondo tra persone, paesaggio e tradizioni. Lavorarla significa riscoprire il valore di una materia naturale e avvicinarsi a un sapere antico, tramandato di generazione in generazione.

L'iniziativa, promossa dall'Ecomuseo della Pastorizia, fa parte del progetto Lana Circolare, che valorizza il recupero e il riutilizzo della lana locale attraverso pratiche sostenibili, artigianato e inclusione. Un'occasione per creare con le proprie mani, conoscere una risorsa identitaria del territorio e contribuire a darle una nuova vita.

Prenotazione obbligatoria entro il 10 settembre: ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it - +39 347 211 8377 (solo messaggi WhatsApp)