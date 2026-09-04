La Provincia promuove un incontro sulle novità normative per fotovoltaico e BESS

Promosso e organizzato dalla Provincia di Cuneo, l'incontro sarà dedicato all'approfondimento del recente quadro normativo relativo agli impianti fotovoltaici e ai sistemi di accumulo dell'energia, i cosiddetti BESS (Battery Energy Storage System), ovvero batterie di grandi capacità che consentono di immagazzinare l'energia prodotta, in particolare da fonti rinnovabili, e di renderla disponibile quando la produzione non coincide con i consumi. Sono temi, soprattutto per quanto riguarda il fotovoltaico, ai quali la Provincia dedica grande attenzione, in ragione del delicato equilibrio che è necessario trovare tra produzione energetica e tutela del territorio. Il focus principale riguarderà proprio la nuova norma regionale, approvata a fine luglio, che prevede l'individuazione di ulteriori aree idonee per fotovoltaico. Sui BESS verrà fornito un approfondimento sul loro ruolo nel sistema energetico e sulle implicazioni autorizzative e territoriali.

Il programma dei lavori prevede gli interventi tecnici di: Elisa Guiot, Dirigente responsabile del Settore Sviluppo energetico sostenibile della Regione Piemonte; Massimiliano Marabotto, Dirigente del Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo; Anna Menaldo, componente del progetto "1000 Esperti PNRR" della Regione Piemonte e Alessandro Paire, avvocato e ricercatore di diritto amministrativo e pubblico dell'Università di Genova.

A seguire, per le conclusioni, la parola passerà al Presidente della III Commissione del Consiglio Regionale del Piemonte, Claudio Sacchetto, e al Presidente della Provincia, Luca Robaldo.