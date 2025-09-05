Statale 28 del Colle di Nava chiusa per un autobus in fiamme [FOTO E VIDEO]

Nel primo pomeriggio lungo la Statale 28, poco dopo l’abitato di Acquetico, un autobus della Riviera Trasporti ha preso fuoco. Tutti i passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo sono stati messi in salvo in tempo dall’autista, che ha prontamente fatto evacuare il mezzo.

GUARDA IL VIDEO

Sono intervenuti l'Anas, la Croce Bianca di Pornassio, i carabinieri e i vigili del fuoco, per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le fiamme, alimentate dal vento che soffia verso monte, si sono propagate al bosco adiacente.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma la paura tra i presenti è stata molta.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

La strada è stata momentaneamente interrotta per permettere i soccorsi.

Preoccupazioni per il traffico, agli automobilisti è consigliato di valutare la strada alternativa che passa da Mendatica.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.