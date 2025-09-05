Viabilità, weekend ancora "caldo" per i cuneesi

Nonostante la fine dell’esodo estivo, i cuneesi potrebbero fare i conti con un nuovo fine settimana di traffico intenso. La temperatura che tutto sommato continua ad essere gradevole e gli ultimi giorni di vacanza prima del ritorno sui banchi di scuola porteranno ancora molti automobilisti in viaggio.

Come di consueto, l’arteria più critica per chi parte o rientra dalla provincia resta l’A6 Torino-Savona, che nei weekend di grande mobilità registra spesso rallentamenti e code. Situazione diversa per la A33 Cuneo-Asti, che non dovrebbe risentire di grossi flussi. Occhi puntati anche sulla A10 Genova-Ventimiglia, dove i tratti nel savonese continuano a rappresentare i punti più problematici con possibili code verso le riviere liguri.

Viabilità Italia ha previsto bollino rosso per il pomeriggio di sabato 6 settembre e, soprattutto, per domenica 7, giornata caratterizzata anche dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22.

Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, in tutto il Paese sono attesi 12,8 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione, fino all’8 settembre saranno sospesi 1.392 cantieri, pari all’83% di quelli presenti sulla rete. Oltre 2.500 operatori Anas saranno in campo per garantire il monitoraggio e l’assistenza in tempo reale.