FACEBOOK | 05 settembre 2025, 13:20

CALCIO / Il Bra rinforza il centrocampo con l'acquisto del giovane Tommaso Maressa

Classe 2004, cresciuto nei vivai di Reggina, Empoli e Juventus, ha giocato nella formazione Next Gen dei bianconeri, al Bellinzona nella seconda divisione svizzera, nella Carrarese in serie B e nel Novara

Nella foto ufficiale Tommaso Maressa in compagnia del direttore sportivo Ettore Menicucci

Tommaso Maressa è un nuovo calciatore e centrocampista del Bra.

Nasce nel 2004 e inizia a giocare a pallone nelle "cantere" della Reggina e poi dell'Empoli. Giunge la chiamata della Juventus e, nel settore giovanile bianconero, arriva alla formazione Primavera. Milita, anche, in Serie C con la Juventus Next Gen. Si trasferisce in prestito al Bellinzona (Svizzera) nella seconda divisione. Il suo percorso continua alla Carrarese (Serie B) e al Novara (Serie C).

Il suo trasferimento a titolo definitivo, in giallorosso, è stato possibile grazie a un intenso e proficuo lavoro tra le parti interessate.
Dopo essersi aggregato ai suoi nuovi compagni, è a disposizione del tecnico Fabio Nisticò per la trasferta di Ravenna.
 

