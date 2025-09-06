Alba, Bra e Cortemila: tre opportunità per chi vuole formarsi e dare un aiuto alla comunità

Settembre porta con sé nuove occasioni per chi desidera mettersi in gioco nel sociale. Tra Alba e il territorio non mancano i percorsi formativi, pensati per i volontari che vogliono avvicinarsi al mondo dell’assistenza, della protezione civile o della cura degli anziani.

La Croce Rossa di Alba propone un corso per nuovi volontari, con presentazione il 12 settembre alle ore 20.30 nella sede di via Ognissanti 34 (sala corsi, 1° piano). Le lezioni prenderanno il via il 16 settembre, dopo la pre-iscrizione obbligatoria sul portale https://gaia.cri.it/. Tra le attività illustrate ci sono l’emergenza sanitaria, il trasporto in ambulanza, la protezione civile e i progetti con i giovani. Per informazioni è possibile contattare via WhatsApp Livio (338 4653694) e Stefania (334 9409591).

Sempre a settembre prende il via la formazione per diventare Guardia eco-zoofila dell’Oipa. Il corso, rivolto alle regioni Piemonte e Valle d’Aosta, sarà avviato il 6 ottobre, con termine per le iscrizioni fissato al 20 settembre. Le guardie eco-zoofile volontarie rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e si occupano di vigilanza sul rispetto delle norme di tutela degli animali e del patrimonio zootecnico. La candidatura si invia via mail a direzionecorsipiemonte@oipa.org.

Infine, l’Asl Cn2 insieme al Consorzio socio-assistenziale Alba Langhe e Roero e ad altre realtà locali propone la nona edizione del percorso per caregiver familiari, volontari e badanti di anziani fragili. Si tratta di un ciclo di 10 incontri gratuiti, uno a settimana da settembre a dicembre 2025, dalle 17 alle 18. Le edizioni sono tre: a Bra (Auditorium Arpino, Largo della Resistenza), ad Alba (Aula multimediale, ex Convitto, via Vida 10) e a Cortemilia (Casa della Comunità, corso Divisioni Alpine 115). È prevista anche la possibilità di seguire gli incontri online. Per iscrizioni e programma completo: https://www.aslcn2.it/prevenzione/promozione-ed-educazione-alla-salute/caregiver/, mail epidemiologia@aslcn2.it, telefono 0173 316650.