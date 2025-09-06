Garessio, incidente sul Colle San Bernardo

Scontro tra due auto nella prima serata di oggi, sabato 6 settembre, sulla strada statale 582 che porta al Colle San Bernardo, nel territorio comunale di Garessio.

Per dinamiche in fase di accertamento, due veicoli si sono scontrati frontalmente. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari del locale distaccamento, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e dei veicoli, il personale sanitario del 118 di Garessio che ha prestato le cure alle persone coinvolte e i Carabinieri di Mombasiglio. Il bilancio è di una persona ferita, fortunatamente, non in modo grave.

La strada è stata chiusa per circa un'ora, in entrambe le direzioni per consentire i rilievi da parte delle Forze dell'Ordine. La viabilità è poi stata ripristinata temporaneamente a senso fino al termine dello sgombero dei veicoli.