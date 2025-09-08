Entracque, escursionista disperso: ricerche senza esito, operazioni sospese per la notte

Proseguono senza sosta, ma purtroppo ancora senza esito, le ricerche dell’escursionista disperso da ieri, domenica 7 settembre, nel territorio comunale di Entracque. L’uomo, che aveva comunicato alla famiglia verso le 19 di trovarsi in discesa a circa tre ore dal parcheggio dove aveva lasciato la moto, non ha più fatto rientro a valle. L’allarme è scattato intorno alle 23.30.

Fin dalle prime ore sono stati mobilitati circa 25 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco (con Unità di Comando Locale e nucleo SAF) e del personale delle Aree Protette delle Alpi Marittime.

Impiegati anche gli elicotteri del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, della GdF e dei Vvf, oltre alla tecnologia Imsi Catcher per il tracciamento del cellulare del disperso.

La zona prioritaria, individuata grazie al messaggio inviato dall’uomo ai familiari, era compresa tra il rifugio Pagarì, il bivacco Moncalieri e il parcheggio in cui è stata trovata la moto. Ma né i sopralluoghi a terra né i sorvoli dall’alto hanno portato risultati.

Nel pomeriggio di oggi le ricerche sono state estese ai versanti a valle dei colli delle Finestre e di Saint Robert, con il coinvolgimento anche delle autorità francesi, dato che si presume un possibile transito del disperso oltreconfine.

Le operazioni si stanno ora concludendo per la giornata, mentre le ultime squadre rientrano a valle. I soccorsi riprenderanno domani, compatibilmente con le condizioni meteorologiche che, secondo le previsioni, sono in peggioramento.