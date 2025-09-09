Giovane albese aggredito brutalmente a Sanremo

È un 21enne di Alba il giovane brutalmente picchiato nella notte tra sabato e domenica, in via Gioberti a Sanremo, all’incrocio con via Nino Bixio.

Il giovane, che era nella città dei fiori per un breve periodo di vacanza con alcuni amici, è stato raggiunto da quattro magrebini, tre residenti in Francia e uno a Monaco. Il giovane soffre di disabilità motoria ed è stato violentemente picchiato con calci e pugni anche mentre era a terra. I tre amici stavano rientrando dopo una serata in un locale e, mentre due sono riusciti a fuggire, il 21enne è stato raggiunto per i suoi problemi di movimento.

Il 21enne ha riportato gravi lesioni ed è stato prima soccorso da un automobilista di passaggio e, quindi, dal personale medico del 118. Ha riportato diverse ferite e lesioni ed ora dovrà affrontare un periodo di cure.

I quattro aggressori, che hanno anche scattato alcune foto del 21enne riverso a terra, sono stati arrestati ed ora sono in carcere a Sanremo in attesa di essere ascoltati dagli inquirenti, per capire i motivi dell’aggressione.