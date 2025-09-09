 / Attualità

Attualità | 09 settembre 2025, 16:38

Provincia, bando di concorso per un posto di funzionario amministrativo, riservato prioritariamente per iscritti alle categorie protette previste dalla legge 68/1999

Il termine per la presentazione delle domande è fissato a lunedì 6 ottobre alle ore 12

Immagine di repertorio, Palazzo della Provincia di Cuneo

Immagine di repertorio, Palazzo della Provincia di Cuneo

La Provincia di Cuneo ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 di funzionario amministrativo, riservata prioritariamente a soggetti iscritti alle liste delle categorie protette (legge 68/1999).

Il termine per la presentazione delle domande scade lunedì 6 ottobre 2025 alle ore 12.

La figura professionale verrà assegnata al Settore Presidenza e attività istituzionali – Ufficio Programmazione europea, turismo e supporto area vasta e pertanto verranno valutate le competenze nella progettazione e gestione di programmi finanziati da fondi europei, nazionali e regionali. Il ruolo prevede attività di studio, predisposizione e rendicontazione di progetti, supporto tecnico-amministrativo, coordinamento con gli uffici interni ed esterni e partecipazione diretta a interventi sul territorio, anche in aree periferiche e all’estero. Si richiedono autonomia operativa, capacità organizzative e relazionali, capacità di individuare soluzioni alle criticità, flessibilità e una buona conoscenza del territorio provinciale.

Tra i requisiti per la partecipazione sono richiesti il possesso di una Laurea almeno triennale, il possesso della patente di guida di categoria B, la conoscenza ed uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, la buona conoscenza delle lingue inglese e francese. Sono previste una prova preselettiva nel caso di domande superiori a 30 e due prove d’esame (scritta e orale).

Il posto sarà assegnato con priorità a un candidato idoneo appartenente alle categorie protette (art. 18, comma 2, Legge 68/1999), purché in possesso dei requisiti richiesti sia alla scadenza del bando sia al momento dell’assunzione.

Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente al link https://www.provincia.cuneo.it/amministrazione-trasparente/bandi-concorso/avvisi-selezione, nonché sul Portale del Reclutamento InPA al link https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=b5c25c1e31194aaf8a172b6198a87f46. Le domande vanno presentate esclusivamente utilizzando il portale del reclutamento InPA, come indicato nel bando.

