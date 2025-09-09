Provincia, bando di concorso per un posto di funzionario amministrativo, riservato prioritariamente per iscritti alle categorie protette previste dalla legge 68/1999

La Provincia di Cuneo ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 di funzionario amministrativo, riservata prioritariamente a soggetti iscritti alle liste delle categorie protette (legge 68/1999).

Il termine per la presentazione delle domande scade lunedì 6 ottobre 2025 alle ore 12.

La figura professionale verrà assegnata al Settore Presidenza e attività istituzionali – Ufficio Programmazione europea, turismo e supporto area vasta e pertanto verranno valutate le competenze nella progettazione e gestione di programmi finanziati da fondi europei, nazionali e regionali. Il ruolo prevede attività di studio, predisposizione e rendicontazione di progetti, supporto tecnico-amministrativo, coordinamento con gli uffici interni ed esterni e partecipazione diretta a interventi sul territorio, anche in aree periferiche e all’estero. Si richiedono autonomia operativa, capacità organizzative e relazionali, capacità di individuare soluzioni alle criticità, flessibilità e una buona conoscenza del territorio provinciale.

Tra i requisiti per la partecipazione sono richiesti il possesso di una Laurea almeno triennale, il possesso della patente di guida di categoria B, la conoscenza ed uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, la buona conoscenza delle lingue inglese e francese. Sono previste una prova preselettiva nel caso di domande superiori a 30 e due prove d’esame (scritta e orale).

Il posto sarà assegnato con priorità a un candidato idoneo appartenente alle categorie protette (art. 18, comma 2, Legge 68/1999), purché in possesso dei requisiti richiesti sia alla scadenza del bando sia al momento dell’assunzione.