Limone, lavori alla Via del Sale: dal 30 settembre si transita solo nei weekend

Tramite ordinanza, il Comune di Limone Piemonte ha disposto la chiusura parziale e la regolamentazione del traffico lungo la strada dell’Alta Via del Sale, per consentire lavori di manutenzione straordinaria.

L’intervento si rende necessario in vista della stagione invernale e comporterà limitazioni alla circolazione. A partire dal 30 settembre e fino alla chiusura stagionale della strada, il transito sarà così regolato:

- dal lunedì al venerdì: divieto di circolazione a tutti i veicoli a motore, con accesso consentito esclusivamente a pedoni e ciclisti;

- sabato e domenica: transito regolarmente aperto a mezzi a motore, biciclette e pedoni.

Il provvedimento mira a garantire sicurezza e fluidità della viabilità durante i lavori, che interesseranno tratti particolarmente esposti.

La storica Alta Via del Sale, che collega Piemonte e Liguria al dipartimento francese delle Alpi Marittime, continuerà dunque a restare fruibile per escursionisti e ciclisti durante tutta la settimana, mentre per i mezzi a motore l’accesso sarà limitato ai soli weekend.