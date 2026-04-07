ELEZIONI / Magliano Alpi, ecco la lista "Uniti per il territorio" a sostegno di Michela Tomatis

Si avvicina la sfida elettorale a Magliano Alpi che, il prossimo maggio, dovrà rinnovare l'amministrazione comunale. Due al momento i candidati in corsa per il municipio.

La prima a ufficializzare la candidatura è stata Michela Tomatis, 46 anni, farmacista, che sarà sostenuta dalla lista "Uniti per il territorio".

"Siamo uniti dall’entusiasmo e dallo stesso spirito, fatto di coerenza ,serietà, amore per la comunità ed il territorio, il nostro gruppo è cresciuto e si è arricchito di nuove risorse - spiegano dal gruppo -. Abbiamo rafforzato la nostra identità, il nostro impegno e siamo pronti a metterci al servizio di Magliano Alpi. Esperienze diverse ed energie nuove, con la voglia di guardare avanti, partendo dalla solidità e dall'impegno che sempre è stato dimostrato. Siamo una lista civica composta da un bel mix di persone che ben rappresentano tutto il territorio maglianese, che vogliono lavorare insieme per il suo futuro, con senso di responsabilità e concretezza, guidati dall'amore per il proprio paese".

Ecco i componenti della lista a sostegno di Michela Tomatis, "Uniti per il territorio":

Martina Caramello, 26 anni, postina;

Corrado Cucchietti, 60 anni, revisore legale;

Jacques Dadone, 44 anni, operaio metalmeccanico specializzato;

Gianpiero Galleano (detto Pejo), 52 anni, coltivatore diretto;

Stefano Magliano, 32 anni, consulente alle vendite settore automotive;

Claudia Paciocco, 40 anni, addetta alla produzione alimentare in pastificio;

Ezio Vincenzo Tomatis (detto Ezio), 46 anni, tecnico controllore zootecnico;

Paolo Vacchino, 48 anni, artigiano metalmeccanico;

Irene Veglia, 53 anni, impiegata amministrativa in azienda di carpenteria metallica;

Luigi Vinai (detto Gino), 74 anni, pensionato.

"Magliano Alpi - dicono dal gruppo - è la nostra casa, la nostra storia, il nostro futuro. Crediamo in un politica fatta di ascolto, dialogo e rispetto. Ci impegniamo ad operare con la massima autenticità, onestà e con quella coerenza che ha sempre contraddistinto il nostro percorso. Vogliamo tutelare il nostro Comune, valorizzarne le risorse, rafforzare il senso di comunità e promuovere un'amministrazione attenta e vicina ai propri compaesani, ponendo sempre Magliano Alpi e i suoi cittadini al centro delle nostre scelte".

Secondo quanto stabilito dalla recente normativa, le operazioni di voto si svolgeranno in due giornate per garantire la massima affluenza. Le urne rimarranno aperte domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15. Michela Tomatis sarà in corsa al municipio contro Francesco Belgrano che, negli scorsi giorni, ha annunciato la candidatura con la lista "Magliano Riparte".