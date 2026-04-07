Il Consorzio della Patata di Mombarcaro ospita il nuovo ciclo di incontri per anziani

Proseguono presso il Consorzio della Patata di Mombarcaro gli incontri rivolti alla popolazione anziana del territorio e finalizzati a promuovere socializzazione e benessere.

Il ciclo di Laboratorio delle Tradizioni, terminato martedì 7 aprile, ha raccolto un buon successo di pubblico, con una media di circa 20 partecipanti a serata.

Mercoledì 15 aprile inizieranno invece i “Percorsi di condivisione”, tre appuntamenti dedicati alla creatività, alla digitalizzazione e al tempo libero.

Di seguito il calendario completo:

Mercoledì 15 aprile dalle ore 14 alle ore 16: Social, identità digitale e app IO. Per il presente appuntamento è necessario essere muniti di smartphone, carta di identità elettronica e tessera sanitaria;

Mercoledì 22 aprile dalle ore 16.30 alle ore 18.30: Supporto e volontariato solidale;

Venerdì 8 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30: Creatività nonni-nipoti.

I “Percorsi” diventano così l’occasione per stare insieme e superare l’isolamento; attraverso l’apprendimento di qualcosa di nuovo e la realizzazione di attività pratiche, i partecipanti stimolano la socialità, la memoria e la fantasia.

Il progetto è promosso dal Consorzio della Patata di Mombarcaro in collaborazione con i servizi socio-assistenziali dell’Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana, Alta Valle Bormida, con il supporto della Cooperativa Valdocco e il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli incontri si svolgeranno presso il Consorzio della Patata di Mombarcaro e sono completamente gratuiti.

Per iscrizioni è possibile utilizzare il link indicato in locandina (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyq1IpYyjQWoHyqTPy6_s0kevpaxmYb7IGZFqdSyTfypNUIQ/viewform) oppure contattare il numero 0174/705600.