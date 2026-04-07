 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 07 aprile 2026, 13:33

Il Consorzio della Patata di Mombarcaro ospita il nuovo ciclo di incontri per anziani

Mercoledì 15 aprile prendono il via i “Percorsi di condivisione”: tra pomeriggi dedicati a creatività, digitalizzazione e tempo libero

Il Consorzio della Patata di Mombarcaro ospita il nuovo ciclo di incontri per anziani

Proseguono presso il Consorzio della Patata di Mombarcaro gli incontri rivolti alla popolazione anziana del territorio e finalizzati a promuovere socializzazione e benessere.

Il ciclo di Laboratorio delle Tradizioni, terminato martedì 7 aprile, ha raccolto un buon successo di pubblico, con una media di circa 20 partecipanti a serata.

Mercoledì 15 aprile inizieranno invece i “Percorsi di condivisione”, tre appuntamenti dedicati alla creatività, alla digitalizzazione e al tempo libero.

Di seguito il calendario completo:

Mercoledì 15 aprile dalle ore 14 alle ore 16: Social, identità digitale e app IO. Per il presente appuntamento è necessario essere muniti di smartphone, carta di identità elettronica e tessera sanitaria;

Mercoledì 22 aprile dalle ore 16.30 alle ore 18.30: Supporto e volontariato solidale;

Venerdì 8 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30: Creatività nonni-nipoti.

I “Percorsi” diventano così l’occasione per stare insieme e superare l’isolamento; attraverso l’apprendimento di qualcosa di nuovo e la realizzazione di attività pratiche, i partecipanti stimolano la socialità, la memoria e la fantasia.

Il progetto è promosso dal Consorzio della Patata di Mombarcaro in collaborazione con i servizi socio-assistenziali dell’Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana, Alta Valle Bormida, con il supporto della Cooperativa Valdocco e il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli incontri si svolgeranno presso il Consorzio della Patata di Mombarcaro e sono completamente gratuiti.

Per iscrizioni è possibile utilizzare il link indicato in locandina (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyq1IpYyjQWoHyqTPy6_s0kevpaxmYb7IGZFqdSyTfypNUIQ/viewform) oppure contattare il numero 0174/705600.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium