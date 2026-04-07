L’Asl Cn2 invita le scuole di Langhe e Roero a mettersi in movimento per promuovere salute e benessere

Il 6 aprile si è celebrata la Giornata Mondiale dell’Attività Fisica, appuntamento internazionale che sottolinea l’importanza di promuovere uno stile di vita attivo in tutta la popolazione e in ogni fase della vita. Per rendere ancor più tangibile il proprio impegno in tale direzione, l’ASL CN2 rilancia sul territorio “Muovinsieme – Un Miglio per la Salute”, coinvolgendo le scuole del territorio in un’azione concreta di promozione del movimento e dei corretti stili di vita.

L’iniziativa, in programma giovedì 16 aprile , punta a sensibilizzare in particolare i più giovani sull’importanza dell’attività fisica come elemento chiave per la salute e il benessere. L’ASL CN2 vuole realizzare un grande evento collettivo, esteso e partecipato, e invita tutti gli istituti scolastici ad organizzare, con i propri alunni e studenti, una camminata o altre attività di movimento nel rispettivo territorio.

Sono già 18 le scuole aderenti, appartenenti a 9 Istituti Comprensivi e distribuite in 15 Comuni: Alba, Bra, Barolo, La Morra, Monforte d'Alba, Diano d'Alba, Bossolasco, Novello, Neive, Santa Vittoria d'Alba, Murazzano, Sommariva Perno, Lequio Berria, Feisoglio e Piobesi d'Alba. Un’adesione già significativa, destinata a crescere: è infatti ancora possibile partecipare.

Le attività organizzate dalle scuole restituiscono un quadro ricco e partecipato: dalle camminate tra i vigneti delle Langhe ai percorsi nei centri storici, spesso arricchiti da momenti educativi, osservazione del territorio e attività creative. In molti casi gli studenti saranno coinvolti in esercizi motori lungo il percorso, giochi a tappe e attività di gruppo, trasformando il movimento in un’esperienza condivisa e dinamica. Un mosaico di attività diverse, ma unite da un obiettivo comune: rendere il movimento accessibile, coinvolgente e parte integrante della quotidianità, adattando le attività all’età dei partecipanti e promuovendo una cultura della salute fin dall’infanzia.

Attraverso questo progetto, l’ASL CN2 invita tutte le scuole del territorio a diventare protagoniste di un messaggio semplice ma fondamentale: muoversi di più significa prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente.