Corteo per Gaza, in 2.000 al Parco della Resistenza di Cuneo per la chiusura della manifestazione (FOTO e VIDEO)

Un corteo andato ingrossandosi strada facendo, fino ad arrivare a circa 2.000 partecipanti, che hanno sfilato in maniera ordinata e civile scandendo slogan per la liberazione della Palestina: è alle battute finali, a Cuneo, ai piedi del Monumento alla Resistenza, la manifestazione “Gaza non è sola. Dalle piazze al mare, insieme rompiamo l’assedio”. La nave ispirata alla Global Sumud Flotilla - appena partita dalla Sicilia, in collegamento con Cuneo per salutare la piazza - è stata posata ai piedi del monumento realizzato da Mastroianni, nel luogo simbolo della resistenza cuneese, a tracciare un ideale parallelismo con Gaza. Numerosi gli interventi, tra le bandiere sventolate, sottolineando il fatto che il futuro passa per la cultura, ricostruendo scuole e ospedali, e invitando a boicottare i prodotti israeliani.

In chiusura, la raccolta delle adesioni per partecipare, sabato prossimo, alla manifestazione regionale indetta a Torino.