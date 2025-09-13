Polizia, Forze Armate e Vigili del Fuoco: a Diano d’Alba il conferimento della Cittadinanza Onoraria

Nella mattinata odierna, con inizio alle ore 10.30, nel piazzale della Chiesa di San Giovanni Battista nel comune di Diano D’Alba, al cospetto del Monumento dei Caduti, si è tenuta la cerimonia di attribuzione della Cittadinanza Onoraria alle Forze di Polizia, alle Forze Armate, al corpo dei Vigili del Fuoco.

Il sindaco Ezio Cardinale e l’Amministrazione comunale tutta hanno inteso attribuire l’onorificenza con la seguente motivazione: “Alle donne e agli uomini che ne costituiscono la compagine, con assoluta stima, profonda gratitudine, incondizionata vicinanza e grande affetto si conferisce la Cittadinanza Onoraria per lo spirito con cui viene espletata la quotidiana missione, in favore ed a tutela della Comunità nazionale, che va sempre oltre il già gravoso ed ineludibile dovere imposto dalla Legge”.

La cerimonia ha registrato la partecipazione di molte Autorità civili, militari e religiose le quali si sono intrattenute con le numerose persone del pubblico presenti che hanno potuto osservare gli stand allestiti dalle diverse Forze di Polizia e molti dei veicoli utilizzati quotidianamente nei servizi d’Istituto. In particolare per la Polizia di Stato era presente la Lamborghini Huracan, utilizzata ordinariamente per il trasporto degli organi in condizioni di emergenza, e il gazebo della Polizia Stradale.

La cerimonia ha avuto inizio con il canto degli italiani suonato dalla banda del Comando Regione Aerea Lombardia, e dopo un breve messaggio del sindaco ha visto la consegna dell’onorificenza a ciascuna delle Forze di Polizia presenti. Per la Polizia di Stato - Questura di Cuneo, in rappresentanza del Questore Rocco Carmine Grassi era presente il Vicario del Questore e la Dirigente della Polizia Stradale di Cuneo.

E’ stata una bella occasione per celebrare le Istituzione, civili e militari, che quotidianamente e a ogni costo garantiscono i valori di Libertà e Democrazia della nostra Repubblica.