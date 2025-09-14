Appuntamenti “fantasma” all'ospedale di Cuneo, la Regione sospende la procedura di prenotazione

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato martedì 9 settembre.

***

Non si placa il dibattito sugli “appuntamenti fantasma” al Santa Croce e Carle di Cuneo e all’Asl CN1.

La polemica, partita dall’interrogazione in Consiglio regionale della consigliera Giulia Marro (Avs), ha visto negli ultimi giorni l’intervento dei vertici ospedalieri, dei sindacati della dirigenza medica e delle stesse esponenti di opposizione che hanno ribadito: “Il problema non è il lavoro dei professionisti, ma la gestione delle prenotazioni e la chiarezza verso i cittadini”.

Martedì è arrivata la presa di posizione della Regione: la Direzione dell’assessorato alla Sanità ha comunicato di aver avviato una verifica su tutte le prenotazioni del Sovracup.

Le Direzioni generali del Santa Croce e Carle e dell’Asl Cn1 hanno confermato la correttezza delle procedure adottate, ma lo stesso assessorato ha scelto ora di sospendere questa modalità, riconoscendo “perplessità nelle comunicazioni agli utenti” e annunciando che il nuovo sistema Cup garantirà modalità più ampie e trasparenti di gestione.

Una decisione che sembra voler mettere ordine in una vicenda diventata rapidamente politica, con accuse di mala gestione da un lato e la difesa compatta dei medici dall’altro.