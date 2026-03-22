Tangenziale di Mondovì, aggiudicato il terzo lotto dopo oltre vent’anni

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato mercoledì 18 marzo.

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“Finalmente è arrivata la notizia che attendevamo: si è concluso il bando per l'affidamento dei lavori di realizzazione del terzo lotto della Tangenziale di Mondovì e, il 17 marzo, è stata sottoscritta l'aggiudicazione definitiva”.

Ad annunciarlo sono l’onorevole Enrico Costa, da anni impegnato nel seguire l’iter per il completamento della circonvallazione monregalese, e il sindaco Luca Robaldo.

Si chiude così un percorso lungo più di vent’anni, avviato nel 2004 con l’apertura al traffico del secondo lotto. L’intervento prevede un investimento di circa 170 milioni di euro, il più rilevante per la città di Mondovì e per il territorio monregalese, oltre a essere uno dei più importanti dell’intero Nord-Ovest.

“Siamo grati all’ingegner Angelo Gemelli di Anas e ai suoi collaboratori – dichiarano – perché senza il loro impegno non saremmo arrivati a questo risultato”.

“Sono molto orgoglioso di vedere soddisfatti tanti anni di incessante impegno – prosegue l’on. Costa – e ringrazio il Governo, il ministro Salvini e l’amministratore delegato di Anas, dottor Gemme, per aver mantenuto gli impegni e garantito le risorse necessarie anche dopo l’impennata dei prezzi causata dal periodo pandemico. Si aprirà a breve la fase di realizzazione che porterà, finalmente, al completamento di un’infrastruttura indispensabile per Mondovì, il monregalese e tutto il cuneese”.

“Sono grato all’on. Costa per il lavoro svolto e mi unisco ai ringraziamenti al Governo – conclude il sindaco Luca Robaldo –. Il Comune ha sempre fatto la propria parte e, in questa legislatura, ha ulteriormente intensificato l’attività per raggiungere questo obiettivo”.

Ad aggiudicarsi i lavori è stato un consorzio di imprese con capofila la Cossi Costruzioni Spa di Sondrio.

"La notizia dell'aggiudicazione della gara per il terzo lotto della Tangenziale di Mondovì è importante e segna un passaggio fondamentale nel completamento di una infrastruttura indispensabile per la città e per tutto il territorio.

Siamo grati a tutti coloro i quali vi hanno lavorato, a partire dall'on. Costa e dall'ing. Angelo Gemelli di ANAS - dichiarano i Consiglieri Comunali della coalizione del Patto Civico -. Il Consiglio Comunale, chiamato in questa legislatura in due occasioni a votare sul tracciato, non ha fatto mancare il proprio contributo. Ci sia consentito affermare che non è un caso che tutto questo avvenga proprio ora: la credibilità e l'autorevolezza delle interlocuzioni messe in campo dal Sindaco e dalla Giunta, la capacità di lavorare con i Governi che si sono succeduti hanno consentito di mantenere sempre alta l'attenzione sul tema ed evidenziare la necessità di completare l'opera".