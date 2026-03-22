CICLISMO / L’Étape Italy e Margreen insieme per L’Étape Piemonte il 31 maggio a Entracque

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato mercoledì 18 marzo.

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L’Étape Italy by Tour de France rafforza il proprio legame con il territorio delle Alpi Marittime grazie alla collaborazione con Margreen, la Green Community alla base del progetto di sviluppo territoriale sostenibile che coinvolge le valli Stura, Gesso e Vermenagna, uno scenario naturale straordinario con passi alpini che nel tempo hanno scritto pagine importanti della storia del ciclismo.

La partnership nasce in vista di L’Étape Piemonte 2026, in programma il 31 maggio 2026 con base a Entracque (CN), e rappresenta un passo importante per costruire un modello di evento sportivo capace di integrare sport, turismo e valorizzazione del territorio.

L’Étape Piemonte fa parte del calendario 2026 di L’Étape Italy by Tour de France, il format ufficiale del Tour de France dedicato ai ciclisti amatoriali, che per la prima volta prevede due appuntamenti in Piemonte, confermando il ruolo centrale della regione nello sviluppo del progetto in Italia. Un evento che si rivolge a un pubblico ampio, con la granfondo dedicata agli agonisti e la cicloturistica pensata per chi preferisce vivere la bici in modo più libero, senza l’obiettivo della classifica. Un format che unisce sport, scoperta del territorio e condivisione, permettendo a ciclisti con livelli ed esperienze diverse di partecipare alla stessa giornata, ognuno con il proprio ritmo.

La collaborazione tra L’Étape Italy e Margreen nasce dalla volontà condivisa di utilizzare lo sport e il ciclismo come strumenti di promozione territoriale e di sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare il patrimonio ambientale, culturale ed economico delle vallate alpine.

Margreen: la green community delle Marittime, le Alpi che si affacciano sul Mediterraneo

Margreen è un progetto di sviluppo territoriale sostenibile che coinvolge le valli Stura, Gesso e Vermenagna, nel cuore delle Alpi Marittime in provincia di Cuneo. La Green Community riunisce 20 Comuni, tra cui quelli appartenenti alle Unioni Montane Valle Stura e Alpi Marittime, in un’alleanza istituzionale che comprende anche l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime. Il territorio interessato include inoltre 7 siti della Rete Natura 2000 e oltre 71.500 ettari di aree protette, un patrimonio naturale di grande valore ambientale.

Il progetto è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito dell’investimento dedicato alle Green Communities, con il coordinamento dell’Unione Montana Valle Stura come capofila e la collaborazione degli altri enti partner. L’obiettivo è costruire un modello di sviluppo sostenibile per le aree alpine, capace di valorizzare le risorse naturali e rafforzare le opportunità economiche e sociali delle comunità locali.

Le azioni previste riguardano la gestione sostenibile di acqua, boschi e biodiversità, il miglioramento dell’efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare nelle strutture montane come i rifugi. Il progetto promuove inoltre mobilità sostenibile e cicloturismo, interventi di riqualificazione degli spazi urbani e iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle vallate.

Margreen sostiene anche lo sviluppo delle filiere locali, dall’economia del legno all’agricoltura di montagna, favorendo attività innovative e nuove forme di imprenditorialità legate al territorio. L’obiettivo è rafforzare l’identità delle comunità alpine, migliorare la qualità della vita nelle vallate e contrastare lo spopolamento, promuovendo un modello di turismo e sviluppo più consapevole e sostenibile.

Sito web Margreen: https://www.margreen.it

Le dichiarazioni

Flavio Borgna, EPT – Eventi Persone Territorio, società organizzatrice L’Étape Italy

“Questa collaborazione con Margreen rappresenta perfettamente lo spirito con cui stiamo sviluppando L’Étape Italy: creare eventi sportivi che non siano soltanto competizioni, ma progetti capaci di valorizzare i territori e coinvolgere le comunità locali. Le valli delle Alpi Marittime offrono un contesto straordinario per il ciclismo e, grazie a questa sinergia, possiamo raccontare e promuovere un territorio unico, dove sport, natura e sostenibilità convivono in modo autentico.”

Giuseppe Oliva, Presidente Comitato Organizzatore L’Étape Piemonte

“L’Étape Piemonte rappresenta un’importante occasione per far conoscere le nostre valli e il lavoro che stiamo portando avanti con la Green Community. Margreen nasce per valorizzare le risorse naturali e culturali delle Alpi Marittime attraverso un modello di sviluppo sostenibile e partecipato. Eventi come L’Étape Italy contribuiscono a promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente e a creare nuove opportunità per le comunità locali.”

Due gli appuntamenti L’Étape Italy in calendario nel 2026 con il Piemonte e la Provincia di Cuneo grandi protagonisti

31 maggio 2026 - L’Étape Piemonte: tra valli e salite alpine che restano nel cuore

Saranno le Valli Gesso, Stura e Vermenagna a fare da cornice a L’Étape Piemonte, con partenza e arrivo a Entracque (CN). Due i percorsi, Granfondo e Mediofondo, pensati per valorizzare strade autentiche, borghi alpini e salite vere.

Protagonista sarà la Madonna del Colletto, resa celebre dal Giro d’Italia 1999: nel Mediofondo verrà affrontata una volta, nel Granfondo due, da entrambi i versanti. Novità assoluta il Colle delle Goderie, 5 km all’11% di pendenza media, con un tratto finale in sterrato, salita che assegnerà la Maglia a Pois e che sarà aperta ufficialmente proprio in occasione dell’evento.

L’Étape Piemonte - info percorsi

GRANFONDO

Distanza: 144,8 km

Dislivello: 2.894 m

MEDIOFONDO

Distanza: 114,7 km

Dislivello: 2.184 m

CICLOTURISTICA

Distanza: 50,8 km

Dislivello: 795 m

Sito web: www.letapepiemonte.it