Imprese straniere: in provincia di Cuneo crescono ancora a quota 5.600 (+5,7%). Oggi sono l'8,7% del totale

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato giovedì 19 marzo.

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Il numero di imprese straniere iscritte a fine 2025 presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Cuneo è di 5.603 unità, 302 in più rispetto all’anno precedente (+5,7%) a conferma della tendenza espansiva che caratterizza questa componente del sistema imprenditoriale cuneese da oltre un decennio e si traduce in 1.619 imprese in più rispetto al 2015 (+40,6%), in controtendenza rispetto all’andamento del totale imprenditoriale cuneese che, in dieci anni, registra una perdita di 5.374 unità (-7,7%). Le imprese guidate da nati all’estero sono rappresentate per il 23,3% da donne (percentuale che scende al 21,9% se si considerano le sole imprese guidate da italiani) e per il 19,1% da giovani (percentuale molto più alta rispetto alla rappresentanza imprenditoriale giovanile nelle imprese autoctone, pari all’8,2%). A dispetto di una numerosità in costante aumento, le imprese straniere provinciali incidono in misura più ridotta (8,7%) rispetto alla media piemontese (13,3%).

"La crescita del 5,7% delle imprese straniere evidenzia un dinamismo vitale per la nostra economia - afferma il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto - Con una presenza di giovani e donne superiore a quella registrata nell'universo imprenditoriale cuneese queste realtà rappresentano una linfa preziosa per il ricambio generazionale del nostro tessuto produttivo. Sebbene l’incidenza sia inferiore al dato regionale, la qualità e la spinta innovativa di queste ditte sono essenziali per mantenere la Granda competitiva, inclusiva e attrattiva per il futuro".

Il principale comparto di attività delle imprese cuneesi guidate da stranieri è, in valore assoluto, quello delle costruzioni che assorbe il 36,3% del totale delle realtà imprenditoriali straniere, seguito dagli altri servizi (18,6%) e dal commercio (16,8%). Il 9,4% delle imprese straniere opera nel turismo, il 7,8% è attiva nell’industria in senso stretto e il 7,5% nel comparto agricolo.

Valutando la presenza di stranieri alla guida delle imprese a livello di singolo settore di attività, si osserva una maggior specializzazione nelle costruzioni (1 impresa straniera ogni 4,4) e nel turismo (1 impresa straniera ogni 7,5). A livello complessivo il sistema imprenditoriale cuneese conta 1 impresa amministrata da stranieri ogni 11,5 imprese registrate.





L’analisi per forma giuridica segnala una maggiore incidenza di ditte individuali nelle realtà guidate da stranieri rispetto al tessuto imprenditoriale provinciale valutato nel suo complesso (rispettivamente il 77,7% rispetto al 60,4% del totale imprese). Le società di capitale si attestano al 13,3%, mentre le società di persone rappresentano il 7,7% delle aziende a prevalente conduzione straniera, quote che salgono rispettivamente al 16,1% e al 21,4% nella media generale. La rilevanza residuale delle altre forme si attesta rispettivamente all’1,3% per le straniere e al 2,1% per la totalità delle imprese.

Dai dati relativi alla dinamica della componente straniera in base alla forma giuridica emerge una tendenza al progressivo rafforzamento strutturale: le società di capitale chiudono l’anno con la variazione positiva più elevata (+11,0%), seguono le imprese individuali con +5,3%, le società di persone (+4,2%) e le altre forme (-9,6%).