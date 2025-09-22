Domenica, 4 ottobre il trail delle colline spegne 7 candeline

La Domenica 5 ottobre torna a Chivasso il Trail delle Colline! Non resta altro da fare che indossare le scarpe da ginnastica di prima mattina e prepararsi a vivere da protagonista la settima edizione del primo trail running nel cuore verde delle colline chivassesi organizzato dalla ASD Hope Running APS in collaborazione con l’Associazione Amici dei Vigili del

Fuoco Volontari di Chivasso.

Una mattinata di sport e divertimento tutta da vivere, che porterà i partecipanti a correre o camminare in mezzo alla natura e ad immergersi nelle bellezze naturalistiche del territorio.

Queste le tipologie di gara

- TdC Corto: 15 km e dislivello positivo di 800 metri

- TdC Dog: 15 km con il proprio amico a quattro zampe e dislivello positivo di 800 metri

- Eco-camminata solidale “Insieme per il sentiero Berruti” : 7 km e dislivello positivo di 300

metri.

La novità principale riguarda la decisione del Comitato Organizzatore guidato da Giovanni Mirabella di tenere fede ai valori di inclusione sociale e solidarietà che da sempre hanno contraddistinto questa manifestazione, che quest’anno sosterrà la causa del Club Alpino Italiano - Sezione di Chivasso, che si occupa della manutenzione della sentieristica della

collina. Ma non è tutto: a causa dell’alluvione dello scorso aprile ci saranno delle varianti al percorso tradizionale sia a Chivasso che nel territorio di Castagneto Po. Confermatissima la partenza da piazza della Repubblica a Chivasso, cuore pulsante della città dei Nocciolini, ma prima di attraversare il ponte sul Po e salire sul Sentiero Berruti nella

Riserva Naturale del Bosco del Vaj i partecipanti transiteranno sia per il Parco del Bricel sia per il Parco del Sabiunè, potendo così ammirare la celebre Panchina Gigante e questi due splendidi polmoni verdi cittadini del Parco Naturale del Po Piemontese.

Confermato anche l’arrivo di fronte alla chiesa romanica di San Genesio a Castagneto Po.

E’ possibile iscriversi online su https://www.wedosport.net/tdc-trail-delle-colline-2025 e prepararsi a vivere l’emozione del trail running, dove ogni passo farà scoprire nuovi orizzonti e nuove sfide.

Questi i punti fisici dove iscriversi:

- ASD Hope Running APS Corso Galileo Ferraris 60, Chivasso

Orari: lun. 9,00-11,00; ven. 9,00-12,00; sab. 10,00-12,00

Tel. 371 517 2531

- Bottega d’Arte, Via Torino 13, Chivasso

Orari: da mar. a sab. 9,00-12,00 e 15,30-19,00

Tel. 340 372 9617

- Genea Biomed, Via dei Bersaglieri 22/B, Chivasso

Orari: da lun. a ven. 8,30-19,30; sab. 9,00-12,30

Tel. 011 910 1573

- Gulliver Cartolibreria, Via Paleologi 14, Chivasso

Orari: da lun. a ven. 7,45-12,30 e 15,30-19,30; sab. 09,00-12,30 e 16,00-19,00

Tel. 347 951 7302

- Palestra Mirabai, Via Torino 42/D, Volpiano

Orari: lun.-mar.-gio. 09,30-21,00; mer. 10,00-21,00; ven. 10,00-21,30; sab. 09,30-14,00

Tel. 011 995 3278

Questi i costi di iscrizione e le relative scadenze delle tariffe promozionali

- TdC Corto

€ 18 → fino al 28 settembre 2025

€ 24 → dal 29 settembre al 4 ottobre 2025

- TdC Dog

€ 18 → fino al 28 settembre 2025

€ 24 → dal 29 settembre al 4 ottobre 2025

- Eco-camminata solidale "Insieme per il sentiero Berruti"

- Adulti

€ 13 → fino al 28 settembre 2025

€ 15 → dal 29 settembre al 4 ottobre 2025

- Bambini (sotto i 12 anni) → € 10 (valido sempre)

- Pacchetti Famiglia (validi sempre nei punti fisici di iscrizione)

1 adulto + 1 bambino → € 21 (invece di € 23)

1 adulto + 2 bambini → € 30 (invece di € 33)

2 adulti + 1 bambino → € 32 (invece di € 36)

1 adulto + 3 bambini → € 40 (invece di € 43)

2 adulti + 2 bambini → € 41 (invece di € 46)

3 adulti + 1 bambino → € 42 (invece di € 49)

3 adulti + 2 bambini → € 52 (invece di € 59)

4 adulti + 2 bambini → € 63 (invece di € 72)

Tutte le info relative al 7° Trail delle Colline le potete trovare a questi link:

• Sito web ufficiale: www.traildellecolline.it

• Iscrizioni: https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=56494

• Facebook: www.facebook.com/traildellecolline

• Instagram: www.instagram.com/tdc_trail_delle_colline

• Come donare: www.hoperunning.com/sostienici

• 5x1000: codice fiscale Hope Running n° 91032000019