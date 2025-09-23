Birra Metzger: il ritorno di un’icona del bere torinese tra storia, gusto e apertura al contesto cittadino che lo ospita

Rinasce un simbolo della birra torinese

Dopo anni di silenzio, Birra Metzger riapre le porte del suo birrificio torinese, ora completamente rinnovato. A capo dell’operazione Marco Bianco che, dopo aver guidato per anni Equilibra ed averla successivamente venduta a Unilever, prende in mano le redini del progetto, con un obiettivo chiaro: restituire alla città una birra storica e riconoscibile. Il legame con Torino è palpabile: il nuovo birrificio non vuol essere solo un luogo di produzione, ma anche un punto di riferimento per il quartiere e per chi desidera conoscere da vicino la tradizione brassicola della città. L’apertura a visite guidate, degustazioni e collaborazioni con altre realtà locali testimonia la volontà di dialogare con chi vive il territorio, creando una comunità attorno al gusto e alla cultura della birra. La rinascita di Metzger è così anche un ritorno alla socialità, al piacere di ritrovarsi attorno a un boccale, senza rinunciare a una qualità legata all’artigianalità.



Le nuove birre e il richiamo alla tradizione popolare

Delle sei birre già messe in produzione da Metzger ne abbiamo assaggiate quattro. Tre in bottiglia: la Bionda Lager Helles, ispirata alla tradizione tedesca e connotata da una grande bevibilità; la Weiss Classica, fresca e leggera, incontrerà certamente il favore del pubblico che cerca nella birra una bevuta immediata e non troppo complicata; la Modern IPA, senza perdere in piacevolezza, comincia tuttavia a caratterizzarsi in modo più netto, lasciando intuire la filosofia che c’è alla base del progetto di Bianchi: creare birre dalla spiccata bevibilità, rispettando l’anima popolare di Metzger e il concetto che di questo prodotto aveva il mastro birraio alsaziano che nel 1848 fondò la società nel quartiere di Valdocco.

Ed è sulle orme di questo imprinting iniziale che si muoverà Bianchi affiancato da Guido Palazzo e Davide Masoero, oltre che dai birrai Pietro Lanzilotta e Francesco Giacomelli che lavoreranno alle nuove birre con la supervisione di Giampaolo Tonello. E le linee guida saranno semplici: scelta di ingredienti selezionati, rispetto per la tradizione tedesca e attenzione alla sostenibilità. Quanto basta per ottenere birre di facile beva, ma al contempo di alta qualità.

Le birre tuttavia sono ancora in fase di sperimentazione e, di quella spillata direttamente dal fusto durante la visita al birrificio, ci ha immediatamente colpito l’intersecarsi di essenzialità e forza. Segno che la strada intrapresa, di puntare semplicemente tutto sulla semplicità, potrebbe riservare col tempo piacevoli sorprese al momento non previste.



Birreria Metzger: un mini Oktoberfest nel cuore di Torino

Accanto al birrificio, la famiglia Beccuti ha inaugurato la Birreria Metzger, un locale che unisce design contemporaneo e architettura industriale, pensato per vivere la birra in un contesto accogliente e confortevole. L’apertura ufficiale, dal 3 al 5 ottobre 2025, coinciderà con un mini Oktoberfest, tra degustazioni, musica e visite guidate. Gli ospiti potranno esplorare il corner hi-fi, ascoltando selezioni musicali in alta fedeltà mentre degustano birre e piatti locali, vivendo un’esperienza sensoriale completa. Sarà un’occasione per scoprire il birrificio dall’interno, osservare la spillatura e confrontarsi con chi lavora alla produzione, entrando in contatto con la tradizione e la storia del marchio. Il progetto punta a far percepire la birra non solo come prodotto, ma come elemento culturale e aggregativo, capace di creare relazioni e stimolare curiosità. Eventi, degustazioni e laboratori aprono le porte al quartiere e alla città, con l’obiettivo di fare di Metzger un punto di riferimento per gli appassionati e per chi vuole conoscere la birra torinese in modo autentico e divertente. L’esperienza sarà un invito a tornare, assaporare nuove ricette e sentirsi parte della rinascita di un’icona locale.



--------------------------------------

Birrificio: Metzger

Indirizzo: Via Catania 37 - Torino

Telefono birrificio: +39 011 19923557

Sito: www.metzger1848.com