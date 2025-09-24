Dronero inaugura la nuova palestra delle scuole medie

“Oggi non torna ai droneresi solo una palestra, ma un luogo di comunità.” Con grande emozione, venerdì 19 settembre, il sindaco di Dronero Mauro Astesano ha inaugurato la nuova palestra delle scuole medie.



Una giornata memorabile, all’insegna della scuola, dello sport e del suo significato educativo: “Il mio grazie va all’ufficio tecnico - ha detto il primo cittadino - ma anche a tutti gli altri uffici del Comune con un particolare e sentito ringraziamento al dottor Andrea Parlanti.”



Insieme a lui la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Dronero Vilma Margherita Bertola, il vicesindaco Mauro Arnaudo, gli assessori Marica Bima e Miriana Aimar ed il sindaco di Cartignano nonché presidente dell’Unione Montana Valle Maira Francesco Cioffi. Presente per l’occasione anche l’assessore del Consiglio regionale Marco Gallo.





La riqualificazione della struttura è stata possibile grazie ad un investimento di 1,4 milioni di euro del PNRR e del GSE. Il moderno impianto sarà a disposizione degli studenti e delle associazioni sportive del territorio, con un’attenzione particolare alla pallavolo e alle attività giovanili.



“È un progetto ambizioso, prezioso non soltanto per Dronero ma anche per la Valle” ha sottolineato il presidente Cioffi, complimentandosi con il sindaco di Dronero e tutta l’amministrazione comunale.





Ai ringraziamenti si è unito l’assessore regionale Marco Gallo, il quale ha evidenziato quanto una richiesta ed un investimento da parte del PNRR richieda la presentazione di un progetto meritevole quale è stato appunto quello della riqualificazione della palestra dronerese: “Guarda ai giovani, alla loro crescita ed al futuro - ha detto l’assessore - È un vero investimento questo, perché tutti i soldi che si spendono per i giovani sono soldi spesi bene.”





Sport, educazione ma anche ricordo nel tempo. La palestra è stata intitolata a Laura Bruno, storica insegnante di educazione fisica: una donna che ha dedicato la vita allo sport e ai giovani, lasciando un segno profondo nella comunità.





“Io sono grata al signor Isoardi qui presente, il marito della professoressa Laura Bruno - ha detto commossa la dirigente Bertola - voglio ringraziarlo perché in questi anni ci siamo sentiti spesso. Nel 2020, quando è mancata la cara professoressa, avevamo subito lasciato questa intenzione di voler intitolare la palestra. Sono passati anni, perché sono state appunto necessarie opere di ristrutturazione, ma oggi tutto questo diviene realtà ed io lo ringrazio doppiamente. Il signor Isoardi ha anche deciso di fare una donazione all’istituto, con l’intenzione di permettere ai ragazzi di fare delle esperienze sul territorio legate allo sport, alla salute ed al benessere.”





La benedizione da parte del parroco di Dronero, don Giovanni Banchio, la targa con l’intitolazione alla professoressa Laura Bruno, il commosso applauso e l’ufficiale taglio del nastro. La visita poi all’interno, con un’avvincente partita di pallavolo. Dronero ha la sua nuova palestra delle medie.