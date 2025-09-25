Agricoltura: emendamento Lega per esenzione dal titolo di conduzione e accesso e aiuti Pac in zone pedemontane

“È stato presentato oggi, come emendamento al Disegno di Legge AS 1184, una disposizione normativa per la semplificazione procedurale rispetto al possesso del titolo di conduzione del terreno, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale, nelle zone svantaggiate della fascia pedemontana. Si introducono, in particolare, previsioni e semplificazioni per i terreni coltivati nella fascia prealpina, di collina, pedemontana e della pianura non irrigua, consentendo il godimento dei benefici degli aiuti economici a superficie. Nello specifico, si stabiliscono specifiche modalità per consentire l’esenzione del titolo di conduzione per l’inserimento della particella nel fascicolo aziendale, in presenza di condizioni di particolare frammentazione della proprietà fondiaria condotta, superando in questo modo uno tra i principali ostacoli che intralciano l’agricoltura nelle aree pedemontane. Un particolare ringraziamento ai ministri dell’Economia e dell’Agricoltura, che hanno raccolto il nostro appello a dare soluzione a questa annosa situazione, che era già stata posta all’attenzione del Parlamento in occasione della legge di Bilancio dello scorso anno”.



Così il senatore Giorgio Bergesio, responsabile del Dipartimento Agricoltura della Lega, insieme al deputato Stefano Candiani, vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera.