Cuneo, la consigliera Flavia Barbano chiede al Comune di attivare l’ambulanza veterinaria

La consigliera di maggioranza in Comune a Cuneo, Flavia Barbano (Centro per Cuneo), ha chiesto di “attivare anche nel capoluogo l’ambulanza veterinaria per gli animali vittime di incidenti, con un intervento di primo soccorso comprensivo di trasporto alla più vicina struttura veterinaria disponibile”. A occuparsi del Servizio dovrebbero essere le associazioni animaliste. Con quali risorse? Attraverso le donazioni.

[Flavia Barbano, Centro per Cuneo]

“In molti Comuni italiani - sottolinea la consigliera - come ad esempio Torino, Varese, Asti, Novara e Vercelli, l’ambulanza veterinaria è già oggi di fatto entrata nel sistema di soccorso nazionale. Ad Alba si dovrebbe attivare. Come funziona? Si chiama uno dei numeri di emergenza - 112, 113, 115, 117 - e si viene messi in contatto con l’associazione animalista che provvede all’intervento”.

Perché la richiesta? “Gli animali non sono più un contorno delle famiglie, ma, a tutti gli effetti, dei componenti delle stesse da proteggere e salvaguardare. Come diceva Gandhi: “La grandezza di una nazione e il suo progetto morale si possono giudicare dal modo in cui vengono trattati gli animali”.

[L'assessore Paola Olivero]

Cosa risponde l’assessore alla Tutela Animali, Paola Olivero? “Come Comune stiamo facendo tutto il possibile per dare risposte positive al problema”.

Cioè? “Anche se nella nostra città non è prevista l’ambulanza veterinaria è comunque già attivo un Servizio di soccorso. L’associazione Lida, gestrice del Canile municipale, si occupa, attraverso la Convenzione firmata con il Comune, di soccorrere i cani e i gatti feriti che vengono portati direttamente nella struttura. Se sono randagi il Comune si fa carico delle cure di primo soccorso. Negli ultimi tempi, i volontari dell’Associazione si sono occupati davvero di tanti casi. E, tranne pochissimi episodi, il Servizio ha funzionato molto bene”.

Cosa succede dopo il primo intervento? “I cani vengono tenuti al Canile. Per i gatti, invece, una volta salvati, si cerca una sistemazione nella struttura privata del Gattile”.

Come si possono fare le segnalazioni di animali vittime di incidenti? “Al 112 o alla Polizia locale. Viene allertato il veterinario reperibile che, avvalendosi dell’Unità multizonale, si reca sul posto, recupera l’animale ferito e lo porta al Canile comunale”.

L’ambulanza veterinaria è più difficile da concretizzare? “Dovrebbe comunque essere sempre gestita e autorizzata dal Servizio veterinario dell’Asl, perché la competenza è sovracomunale. La Lida, comunque, ha da tempo l’idea di attivare il Servizio. Ma, essendo costituita da volontari, non potrà in ogni caso sempre essere garantito un intervento puntuale, preciso e immediato”.