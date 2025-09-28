Linea Cuneo-Ventimiglia, dopo i disagi del mattino i treni tornano a circolare regolarmente

È durata poco più di 24 ore la normalità sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia, riaperta appena un giorno fa dopo cinque di stop per un guasto ad Airole. Questa mattina la circolazione era stata di nuovo sospesa a causa di un ulteriore guasto infrastrutturale presso la stazione di PM Airole, con conseguente interruzione dei collegamenti ferroviari tra Ventimiglia e Breil-sur-Roya.

I primi disagi avevano colpito i viaggiatori: il treno 22952 Ventimiglia 06:18 – Cuneo 09:19 era stato cancellato da Ventimiglia a Breil e aveva ripreso la corsa da Breil-sur-Roya con 120 minuti di ritardo, mentre il 22955 Cuneo 06:41 – Ventimiglia 09:21 era stato cancellato da Breil a Ventimiglia.

Nel pomeriggio, però, è arrivato l’aggiornamento rassicurante dello stesso Osservatorio: il guasto è stato risolto e i treni 22959 (Cuneo 14:41 – Ventimiglia 17:33), 22958 (Ventimiglia 16:20 – Cuneo 19:19), 22957 (Cuneo 17:15 – Ventimiglia 20:05) e 22964 (Ventimiglia 18:49 – Cuneo 21:21) circolano regolarmente.