Bene Vagienna, il Circolo Anziani cerca un nuovo gestore

Il Circolo Anziani di Bene Vagienna è alla ricerca di un gestore motivato e affidabile per dare nuova vita all’attività e creare un punto di ritrovo e ristoro accogliente per tutta la comunità.

L’edificio offre spazi ampi e attrezzati per garantire un'esperienza di gestione efficiente e accogliente. È dotato di una cucina attrezzata, una sala ristorante e una Sala bar, nonché un dehor esterno accompagnato da un campo da bocce, per momenti di svago e condivisione.

Per maggiori informazioni gli interessati possono scrivere una mail a benevagienna@infermeria-casadiriposo.it, allegando il proprio curriculum.