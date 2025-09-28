 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 28 settembre 2025, 12:05

Bene Vagienna, il Circolo Anziani cerca un nuovo gestore

Annuncio rivolto alle persone interessate, valutandone l’idoneità. Un edificio attrezzato, dotato di sale ristorazione e area di svago, tra cui un campo di bocce

Il Circolo Anziani cerca un nuovo gestore

Il Circolo Anziani cerca un nuovo gestore

Il Circolo Anziani di Bene Vagienna è alla ricerca di un gestore motivato e affidabile per dare nuova vita all’attività e creare un punto di ritrovo e ristoro accogliente per tutta la comunità.

L’edificio offre spazi ampi e attrezzati per garantire un'esperienza di gestione efficiente e accogliente. È dotato di una cucina attrezzata, una sala ristorante e una Sala bar, nonché un dehor esterno accompagnato da un campo da bocce, per momenti di svago e condivisione.

Per maggiori informazioni gli interessati possono scrivere una mail a benevagienna@infermeria-casadiriposo.it, allegando il proprio curriculum. 

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium