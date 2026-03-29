Fondazione Adas, l’appello a istituzioni, fondazioni, imprese e cittadini: “Abbiamo bisogno di un sostegno economico per continuare ad assistere gratuitamente chi sta soffrendo”

L’assistenza che Fondazione ADAS offre ai pazienti e alle loro famiglie è da sempre completamente gratuita. Ogni percorso di cura viene pienamente condiviso tra operatori ADAS e pazienti e diventa un punto di riferimento essenziale per tutti coloro che si ritrovano a dover affrontare il difficile viaggio nelle terapie oncologiche. Naturalmente, i professionisti che s’impegnano quotidianamente nello svolgimento del loro compito assistenziale e di supporto sono regolarmente retribuiti, creando quindi il bisogno da parte di Fondazione ADAS di reperire i fondi necessari. Da qui, l’appello alle istituzioni, alle fondazioni, ma anche ai singoli cittadini di condividere questo prezioso servizio facendo un piccolo gesto di generosità con una donazione (bonifico bancario - IBAN Intesa Sanpaolo IT 16 O 03069 10200 100000108810 o versamento su c/c postale 7776356).
In Breve
sabato 28 marzo
venerdì 27 marzo
giovedì 26 marzo
mercoledì 25 marzo
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Cronaca
Cronaca
Cronaca
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?