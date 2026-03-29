Fondazione Adas, l’appello a istituzioni, fondazioni, imprese e cittadini: “Abbiamo bisogno di un sostegno economico per continuare ad assistere gratuitamente chi sta soffrendo”

L’assistenza che Fondazione ADAS offre ai pazienti e alle loro famiglie è da sempre completamente gratuita. Ogni percorso di cura viene pienamente condiviso tra operatori ADAS e pazienti e diventa un punto di riferimento essenziale per tutti coloro che si ritrovano a dover affrontare il difficile viaggio nelle terapie oncologiche. Naturalmente, i professionisti che s’impegnano quotidianamente nello svolgimento del loro compito assistenziale e di supporto sono regolarmente retribuiti, creando quindi il bisogno da parte di Fondazione ADAS di reperire i fondi necessari. Da qui, l’appello alle istituzioni, alle fondazioni, ma anche ai singoli cittadini di condividere questo prezioso servizio facendo un piccolo gesto di generosità con una donazione (bonifico bancario - IBAN Intesa Sanpaolo IT 16 O 03069 10200 100000108810 o versamento su c/c postale 7776356).

Guarda l'intervista a Ileana BONGIOVANNI