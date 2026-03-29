In montagna spariscono le banche: a Valdieri un incontro con esperti, amministratori e cittadinanza [FOTO e VIDEO]

Di fronte al fenomeno della desertificazione commerciale e della fuga delle banche nei piccoli Comuni (appannaggio del servizio delle Poste), privati gradualmente dei servizi essenziali, ieri sera, 28 marzo, si è tenuto un importante momento di incontro con la cittadinanza, organizzato dal Comune di Valdieri.

Il convegno, dal titolo “Piccoli Comuni e Banche: c’è futuro insieme? E poi… altri problemi della montagna” ha visto un salone Alberto Bianco colmo di pubblico.

Il sindaco di Valdieri Guido Giordana, insieme alla vice sindaca Sharon Giraudo, ha organizzato un incontro pubblico finalizzato a sensibilizzare su molti temi legati alla montagna e al suo sviluppo, coinvolgendo il banchiere ed esperto di finanza, professor Beppe Ghisolfi, presente assieme a Marco Gallo, assessore regionale alla Montagna. Con loro l’onorevole Monica Ciaburro, sindaco di Argentera.

Tra i vari argomenti affrontati la chiusura degli sportelli stanziali delle banche, le tesorerie comunali affidate ora alle Poste, la difesa dei borghi montani, la gestione dei servizi associati, la partecipazione a progetti di invasi come riserva d’acqua, la legge sugli abbruciamenti, la protezione dagli eventi atmosferici, i collegamenti televisivi, il ripristino delle trasmissioni interrotte, l’estensione del segnale telefonico, le zone franche fiscali e i negozi di territorio nelle Terre Alte.

Il dibattito è stato moderato da Carla Sapino, avvocato e presidente dell’associazione culturale Panta Rei. L’occasione ha permesso di “fare rete”, condividendo problemi comuni e affrontando un dialogo serio con chi, per ruolo e competenza, può aiutare a individuare soluzioni. Un preludio ad altri possibili incontri, dato l’ottimo riscontro ottenuto ieri.