Investitura del Podestà, Alba torna al 1275 [FOTO e VIDEO]

Restituite le chiavi della città dalle mani del Capitano del Popolo Luca Sensibile, che per una sera smette i panni di presidente della Giostra delle Cento Torri per vestire quelli di capo delle forze militari albesi, e consegnate in quelle del podestà Alberto Gatto, sindaco della città di Alba.
Nella lingua medievale dell’anno del Signore 1275, si procede alla cerimonia di Investitura del Podestà, che sabato 27 settembre alle 20.30 si è celebrata in piazza del Duomo con il consueto ritmo marziale dei tamburi.
Ad accompagnare gli abili sbandieratori e i rappresentanti dei borghi cittadini schierati in assetto di battaglia, pronti a riconquistare la libertà temporaneamente sottratta dalle armate del Comune di Asti.
Grande emozione per il numeroso pubblico, che ha assistito all’intera manifestazione ricca di colori sgargianti, oltre a suggestive rievocazioni storiche ed effetti speciali. Una delle novità di quest’anno è stato il coordinamento del movimento scenico affidato al regista albese Emanuele Caruso.
QUI SOTTO IL VIDEO DELLE INTERVISTE: