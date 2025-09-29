 / Cronaca

Cronaca | 29 settembre 2025, 12:15

Eroina, cocaina, crack e hashish occultati in un tubetto di concentrato di pomodoro: il sequestro a un detenuto in carcere a Cuneo

Sabato l'operazione della Polizia Penitenziaria. Il plauso dell'Osapp

Il carcere di Cuneo

Nel pomeriggio di sabato 27 settembre, presso la Casa Circondariale di Cuneo, la Polizia Penitenziaria ha messo a segno un’importante operazione di servizio, rinvenendo un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti occultate su un detenuto di recente ingresso.

Durante un accurato controllo, sono stati scoperti – nascosti all’interno di un pennello da barba e di un tubetto termosaldato di concentrato di pomodoro – diversi involucri contenenti cocaina, eroina, crack, hashish e altro, già confezionati e pronti all’uso o allo spaccio all’interno dell’istituto.

"L’intervento tempestivo ha permesso di evitare l’ingresso delle sostanze all’interno del circuito detentivo e rappresenta l’ennesima conferma della professionalità, del senso del dovere e dell’efficacia del personale di Polizia Penitenziaria – dichiara Leo Beneduci, segretario generale del sindacato Osapp –. Nonostante le gravi e note carenze di organico e le difficoltà operative quotidiane, il personale di Polizia Penitenziaria continua a distinguersi per professionalità e abnegazione, garantendo la sicurezza degli istituti penitenziari italiani. Episodi come quello avvenuto a Cuneo dimostrano, ancora una volta, come il sistema carcerario si regga esclusivamente sul sacrificio e sulla dedizione degli agenti. È ora che le istituzioni ne prendano atto concretamente”.

