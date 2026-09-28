Mucca scivola ad Upega e non riesce a risalire: recuperato con l'elicottero dei vigili del fuoco

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi nelle montagne dell'Alto Tanaro. Nella frazione di Upega, nel territorio comunale di Briga Alta, un bovino è scivolato all'interno di un rio pietroso in quel momento in secca, rimanendo bloccato su un fianco senza più riuscire a rialzarsi né a muoversi.

A dare l'allarme, poco dopo le 12, è stato il margaro incaricato della supervisione del bestiame per conto del proprietario. Notata la difficoltà dell'animale, seppur non ferito, ha richiesto l'assistenza del veterinario giunto sul posto, oltre ai soccorsi.

Per effettuare le complesse operazioni di recupero in una zona impervia sono state mobilitate la squadra dei vigili del fuoco di Ormea insieme all'elicottero del nucleo VVF proveniente da Torino. Per evitare stress e garantire la massima sicurezza sia dell'animale sia degli operatori durante il sollevamento, la mucca è stata opportunamente sedata e successivamente trasportata in un'area sicura situata a circa 500 metri di distanza dal punto della caduta.

L'operazione si è conclusa con successo intorno alle 16:00. Nonostante la brutta scivolata tra le pietre del torrente, l'animale non ha riportato ferite ed è ancora stato sottoposto a una nuova visita veterinaria subito dopo lo spostamento.