 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 28 settembre 2026, 18:31

Baldissero d'Alba, domani gli accertamenti balistici sul luogo della sparatoria. Al lavoro gli esperti incaricati da Procura e difesa

Il sopralluogo servirà a stabilire la dinamica degli spari e la sequenza dei colpi esplosi da Roberto Mollo. Il suo difensore ha nominato quale consulente Ruggero Pettinelli mentre per la Procura opererà Stefano Conti

L'ingresso alla cascina di Baldissero d'Alba

L'ingresso alla cascina di Baldissero d'Alba

Sono attesi per domani, martedì 29 settembre, gli accertamenti balistici sulla sparatoria nella quale, a Baldissero d’Alba, ha perso la vita il 36enne Gjovalin Lazri

Al centro dell'approfondimento tecnico ci sarà la consulenza che l'avvocato Piermario Morra, difensore di Roberto Mollo, ha affidato al professor Ruggero Pettinelli.

Mollo, 35 anni, proprietario del cascinale dove nella notte tra gli scorsi sabato 19 e domenica 20 settembre si è verificata la sparatoria, è indagato nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Asti. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo avrebbe esploso dodici colpi con la pistola legalmente detenuta per uso sportivo.

La consulenza balistica rappresenta uno degli accertamenti destinati a contribuire alla ricostruzione di quanto accaduto quella notte. Gli aspetti tecnici relativi agli spari dovranno essere valutati insieme agli altri elementi raccolti dagli investigatori e agli esiti degli accertamenti medico legali effettuati mercoledì scorso.

Dopo l’autopsia eseguita a Torino, infatti, è emerso che un solo proiettile avrebbe raggiunto Lazri, nella zona compresa tra collo e spalla. Le relazioni verranno depositate entro un termine di sessanta giorni. Restano da chiarire la traiettoria del colpo, la distanza dello sparo e la posizione della vittima nel momento in cui è stata raggiunta.

Sul fronte balistico, oltre al consulente nominato dalla difesa, la Procura di Asti ha incaricato Stefano Conti, esperto già coinvolto in importanti indagini e, tra queste, anche negli accertamenti relativi alla rapina di Grinzane Cavour e al caso del gioielliere Mario Roggero.

News collegate:
 Sparatoria di Baldissero d'Alba: nulla osta dal magistrato, funerali in forma privata per Gjovalin Lazri - 25-09-26 14:19
 Sparatoria di Baldissero: un solo proiettile avrebbe colpito Lazri. Ora attesi gli esiti delle consulenze - 24-09-26 10:29
 Al Tg1 la telefonata di Roberto Mollo: "Ho ferito un ladro, non so se è morto" - 24-09-26 09:48
 Sparatoria Baldissero d'Alba, si attende l'esito dell'autopsia su Lazri. La difesa ha nominato medico legale dei casi Garlasco, Cogne e Ceste - 23-09-26 11:42
 Baldissero d'Alba, domani l’autopsia su Lazri: nominato il medico legale dell'indagato - 22-09-26 19:47
 Baldissero non è il nuovo caso Roggero: è un'altra storia, tutta da ricostruire - 22-09-26 06:35
 Baldissero, dodici colpi dalla pistola di Mollo: l'autopsia mercoledì a Torino  - 21-09-26 18:49
 Sorpreso nella cascina e ucciso a colpi di pistola a Baldissero d'Alba: la famiglia della vittima: "Non cerchiamo vendetta, ma solo che la giustizia faccia il suo corso" - 21-09-26 10:53
 Baldissero d'Alba, parla l'avvocato di Roberto Mollo: "Un ragazzo distrutto" - 20-09-26 19:43
 Baldissero d'Alba, spara durante un tentativo di intrusione nel suo cascinale: malvivente muore - 20-09-26 11:39

CharB.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium