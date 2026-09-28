Baldissero d'Alba, domani gli accertamenti balistici sul luogo della sparatoria. Al lavoro gli esperti incaricati da Procura e difesa

Sono attesi per domani, martedì 29 settembre, gli accertamenti balistici sulla sparatoria nella quale, a Baldissero d’Alba, ha perso la vita il 36enne Gjovalin Lazri.

Al centro dell'approfondimento tecnico ci sarà la consulenza che l'avvocato Piermario Morra, difensore di Roberto Mollo, ha affidato al professor Ruggero Pettinelli.

Mollo, 35 anni, proprietario del cascinale dove nella notte tra gli scorsi sabato 19 e domenica 20 settembre si è verificata la sparatoria, è indagato nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Asti. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo avrebbe esploso dodici colpi con la pistola legalmente detenuta per uso sportivo.

La consulenza balistica rappresenta uno degli accertamenti destinati a contribuire alla ricostruzione di quanto accaduto quella notte. Gli aspetti tecnici relativi agli spari dovranno essere valutati insieme agli altri elementi raccolti dagli investigatori e agli esiti degli accertamenti medico legali effettuati mercoledì scorso.

Dopo l’autopsia eseguita a Torino, infatti, è emerso che un solo proiettile avrebbe raggiunto Lazri, nella zona compresa tra collo e spalla. Le relazioni verranno depositate entro un termine di sessanta giorni. Restano da chiarire la traiettoria del colpo, la distanza dello sparo e la posizione della vittima nel momento in cui è stata raggiunta.

Sul fronte balistico, oltre al consulente nominato dalla difesa, la Procura di Asti ha incaricato Stefano Conti, esperto già coinvolto in importanti indagini e, tra queste, anche negli accertamenti relativi alla rapina di Grinzane Cavour e al caso del gioielliere Mario Roggero.