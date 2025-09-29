 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 29 settembre 2025, 08:17

Rittana, due appuntamenti culturali il 3 ottobre

Inaugurazione dell’installazione interattiva di Ennio Bertrand e conferenza dell’architetto Guido Pietropoli

Ennio Bertrand al lavoro

Ennio Bertrand al lavoro

Venerdì 3 ottobre Rittana ospita un doppio appuntamento culturale. Alle 16, a mostre aperte, sarà inaugurata l’installazione interattiva di Ennio Bertrand dal titolo “Piante di poesie”, occasione per scoprire un percorso che unisce arte contemporanea e creatività letteraria. 

A seguire, alle 17.30, l’architetto Guido Pietropoli – a lungo collaboratore di Carlo Scarpa – terrà una conferenza dedicata alla sua esperienza professionale e al maestro veneziano, offrendo spunti di riflessione sull’architettura e sulla sua dimensione culturale.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium