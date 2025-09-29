Rittana, due appuntamenti culturali il 3 ottobre

Venerdì 3 ottobre Rittana ospita un doppio appuntamento culturale. Alle 16, a mostre aperte, sarà inaugurata l’installazione interattiva di Ennio Bertrand dal titolo “Piante di poesie”, occasione per scoprire un percorso che unisce arte contemporanea e creatività letteraria.
A seguire, alle 17.30, l’architetto Guido Pietropoli – a lungo collaboratore di Carlo Scarpa – terrà una conferenza dedicata alla sua esperienza professionale e al maestro veneziano, offrendo spunti di riflessione sull’architettura e sulla sua dimensione culturale.