NewPrinces perfeziona l’acquisizione di Diageo Italia. Controvalore fissato a 100 milioni a fronte di una cassa positiva per 107

NewPrinces Spa ha annunciato oggi, martedì 30 settembre, di aver perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Diageo Operations Italy Spa da una consociata di Diageo, proprietaria dello stabilimento produttivo italiano di Santa Vittoria d'Alba.

La sottoscrizione dell’accordo era stata annunciata lo scorso 24 giugno.

Contestualmente, con effetto dalla data odierna, Diageo Operations Italy Spa è stata rinominata Princes Ready to Drink Spa .

I TERMINI DELLA TRANSAZIONE

Nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2024, Diageo Operations Italy aveva generato ricavi per 229,8 milioni di euro, con un Ebitda di 20,4 milioni e un utile netto di 18,3 milioni.

Il purchase price (prezzo di acquisto) della transazione è stato fissato a circa 100 milioni di euro, con possibilità di adeguamenti post-closing. Tale importo include una cassa positiva per circa 107 milioni di euro, con un effetto complessivo migliorativo di circa 7 milioni di euro sulla posizione finanziaria netta di NewPrinces.

"La transazione – fa sapere NewPrinces in una nota – include disposizioni per la continuità dell'occupazione presso lo stabilimento produttivo di Santa Vittoria d'Alba e l'esecuzione, da parte di Princes Ready to Drink Spa e delle affiliate di Diageo, di alcuni accordi a tempo determinato, ovvero un accordo di servizi transitori, un accordo di servizi transitori inversi e un accordo di servizi di produzione inversi. In particolare, Princes Ready to Drink continuerà a fornire determinati prodotti alle affiliate di Diageo per un periodo massimo di quindici mesi, al fine di garantire una transizione graduale e la continuità delle forniture".

BENEFICI ATTESI

"L’acquisizione dello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba rappresenta un passo significativo nella strategia di NewPrinces volta a rafforzare la propria posizione nel settore delle bevande oltre a quello delle tradizionali bevande analcoliche – dice ancora NewPrinces –. Integrando questo sito produttivo di alta qualità, il Gruppo sarà in grado di realizzare sinergie industriali e commerciali, in particolare nelle categorie in rapida crescita degli alcolici, delle bevande a basso contenuto alcolico e analcoliche e dei formati pronti da bere".

L’operazione migliora la flessibilità operativa e le capacità di innovazione di NewPrinces in diversi formati di bevande, consentendo al gruppo di accelerare l’ingresso in categorie ad alta marginalità come gli spirits e i prodotti "ready to drink", sfruttando i canali commerciali esistenti e le infrastrutture di ricerca e sviluppo; sfruttare la propria piattaforma distributiva per le bevande analcoliche nel Regno Unito, promuovendo il "cross-selling" di un portafoglio prodotti ampliato, comprensivo di bevande alcoliche e funzionali; ottimizzare i costi produttivi e la logistica, integrando il sito italiano in una rete europea più ampia; ampliare il proprio portafoglio di bevande, includendo offerte sia alcoliche sia analcoliche, aumentando l’attrattività presso diverse fasce demografiche e occasioni di consumo.

NewPrinces è stata assistita da BonelliErede in qualità di consulente legale.

Diageo è stata assistita da Cappelli, Riolo, Calderaro, Crisostomo, Del Din & Partners in qualità di consulente legale.