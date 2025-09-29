 / Viabilità

Viabilità | 29 settembre 2025, 16:49

Linea del Tenda: guasto in via di ripristino, ultime due corse della giornata previste regolari

Dopo cancellazioni e ritardi tra Ventimiglia e Breil, migliora la situazione nel tardo pomeriggio

Il guasto infrastrutturale registrato alla stazione di PM Airole, che ha causato nella giornata di oggi la sospensione della circolazione tra Ventimiglia e Breil-sur-Roya, sembra ora in fase di risoluzione. Lo comunica l’Osservatorio Ferrovia del Tenda, che segnala come, nonostante i pesanti disagi della mattinata e del primo pomeriggio, la situazione stia gradualmente tornando alla normalità.

Tra le conseguenze più rilevanti, anche la cancellazione del treno 22958 Ventimiglia 16:20 – Cuneo 19:19, soppresso da Ventimiglia fino a Limone.

In serata, invece, buone notizie per i pendolari: risultano confermate e regolari le ultime due corse della giornata, ovvero il 22957 Cuneo 17:15 – Ventimiglia 20:05 e il 22964 Ventimiglia 18:49 – Cuneo 21:21.

L’Osservatorio fa sapere che il ripristino è in corso, con l’obiettivo di riportare la linea alla piena funzionalità già dalle prossime ore.

Cesare Mandrile

