Tangenziale e terzo ponte sul Tanaro, Alba chiede un incontro a Provincia e Regione: "Servono tempi certi e sinergia"

Il sopralluogo tenuto dal sindaco Gatto e dal consigliere provinciale Antoniotti sulla tangenziale di Alba: era il marzo 2025

Fare il punto sui progetti, conoscere i prossimi passaggi e soprattutto capire quali siano oggi le tempistiche ipotizzabili per la tangenziale di Alba e il terzo ponte sul Tanaro. È quanto chiedono il sindaco Alberto Gatto e l'assessore alle Opere pubbliche Edoardo Fenocchio in una lettera inviata alla Provincia di Cuneo e, per conoscenza, ai vertici della Regione Piemonte.

La richiesta, datata 12 settembre 2026, è indirizzata al presidente della Provincia Luca Robaldo e al vicepresidente e consigliere delegato Massimo Antoniotti e, per conoscenza, al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e all'assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture Marco Gabusi. Al centro ci sono due opere definite nella lettera di "particolare rilevanza strategica per la città di Alba e per l'intero territorio albese".

La prima è rappresentata dalle opere di adeguamento della tangenziale di Alba, con il terzo lotto previsto all'interno della progettualità dell'Autostrada Asti-Cuneo, aperta nell'aprile 2026, insieme alle opere complementari correlate alla realizzazione dello stesso tratto autostradale.

La seconda riguarda invece la progettualità per la realizzazione del terzo ponte sul fiume Tanaro, infrastruttura sulla quale il Comune chiede ora di conoscere lo stato di avanzamento.

Tangenziale e nuovo attraversamento vengono indicati dall'Amministrazione come interventi fondamentali per affrontare in maniera strutturale le criticità della mobilità cittadina e territoriale. A sostegno della richiesta, il Comune richiama anche il peso del traffico sulla rete viaria albese, interessata quotidianamente, secondo quanto riportato nel documento, dal transito di oltre centomila veicoli.

Da qui la volontà di mantenere alta l'attenzione sulle due opere e di continuare a lavorare "a tutti i livelli istituzionali e in piena sinergia", affinché gli interventi programmati possano procedere con tempi e modalità adeguati.