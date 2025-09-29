Ritrovata in buone condizioni una donna dispersa nella zona del Chiot Rosa di Rittana

Si è conclusa con un lieto fine la grande mobilitazione scattata nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 settembre, per la scomparsa di una donna di 59 anni nella zona del Chiot Rosa, sopra Rittana.

La signora, che soffre di alcuni problemi di salute, era uscita in compagnia del marito: intorno alle 16 l’uomo aveva fermato l’auto per cercare funghi, ma al suo ritorno non l’ha più trovata. Dopo un primo tentativo di ricerca personale, ha deciso di allertare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra Saf di Cuneo, l’elicottero partito da Torino, il Soccorso Alpino e il Sagf della Guardia di Finanza. Per le ricerche era stato ipotizzato anche l’impiego dei droni, che però non si è rivelato utile.

Fortunatamente, intorno alle 19, un uomo del posto che transitava sulla strada che conduce a Rittana ha notato la donna e, sapendo della scomparsa, l’ha fermata avvisando i soccorritori. La 59enne è stata quindi riaffidata ai familiari: sta bene ed è in buone condizioni di salute.