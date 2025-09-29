 / Viabilità

Viabilità | 29 settembre 2025, 06:06

Tunnel del Tenda, da oggi si riducono le fasce orarie

Due quelle previste nei giorni feriali fino al 4 dicembre, poi apertura continuativa per le festività natalizie

Da oggi, lunedì 29 settembre, la viabilità nel nuovo tunnel del Tenda nei giorni feriali dovrà convivere con un sistema di apertura a fasce ridotte ancora più stringato: saranno infatti solo due le finestre per il transito, dalle 6 alle 8 del mattino e dalle 18 alle 21 della sera. Il sabato e la domenica, invece, l’accesso al tunnel sarà garantito in modo continuativo dalle 6 alle 21.

Questa nuova organizzazione resterà in vigore fino a giovedì 4 dicembre, quando in concomitanza con la stagione sciistica e le festività natalizie, si riattiverà la modalità di apertura continuativa tutti i giorni, compresi i feriali, dalle 6 alle 21. Tale scelta mira a favorire i flussi turistici verso Limone Piemonte e l’area sciistica durante le festività.

Dal 12 gennaio 2026 si tornerà poi alla programmazione con due fasce orarie nei giorni feriali e apertura prolungata il fine settimana, secondo quanto stabilito dalla Conferenza intergovernativa Italia-Francia che regola l’uso del traforo.

La delicata gestione degli orari, necessaria per consentire le ultimazioni dei lavori di modifica degli ultimi tornanti di accesso al tunnel e la rimodulazione dell’imbocco del vecchio traforo storico, prevede passaggi a senso unico alternato con cicli di mezz’ora per ogni direzione. Nelle giornate feriali la circolazione da Italia a Francia sarà possibile dalle 6 alle 7.30 e dalle 18 alle 20.30, e nella direzione opposta dalle 6.15 alle 7.45 e dalle 18.15 alle 20.45. Nei giorni festivi invece il tunnel sarà transitabile senza interruzioni dalle 6 alle 21.

Cesare Mandrile

