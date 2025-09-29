Incidente a Monasterolo di Savigliano: auto contro trattore, un ferito grave

Incidente nel pomeriggio a Monasterolo di Savigliano, dove un’autovettura e un trattore si sono scontrati lungo una strada del paese. Nell’impatto è rimasto ferito un uomo di 36 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, lo hanno trasportato all’ospedale di Savigliano in codice rosso.

Nonostante la gravità della situazione, l’uomo era vigile e cosciente al momento dei soccorsi. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.