Cronaca | 29 settembre 2025, 19:10

Incidente a Monasterolo di Savigliano: auto contro trattore, un ferito grave

Trasportato in codice rosso all’ospedale di Savigliano, ma l’uomo era vigile al momento dei soccorsi

Incidente nel pomeriggio a Monasterolo di Savigliano, dove un’autovettura e un trattore si sono scontrati lungo una strada del paese. Nell’impatto è rimasto ferito un uomo di 36 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, lo hanno trasportato all’ospedale di Savigliano in codice rosso.

Nonostante la gravità della situazione, l’uomo era vigile e cosciente al momento dei soccorsi. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

