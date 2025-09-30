Addio a Massimo Galletto, presidente dei Bersaglieri di Saluzzo

Cordoglio e commozione hanno attraversato in queste ore il Saluzzese e il Saviglianese per la morte di Massimo Galletto, 66 anni, deceduto dopo una malattia incurabile che lo affliggeva da tempo. Originario di Monasterolo di Savigliano, dal 1994 viveva a Saluzzo con la moglie Germana Borghino. Lavorava come impiegato contabile in un’azienda della città ed era in pensione da alcuni anni.

La sua vita è stata profondamente legata al Corpo dei Bersaglieri, al quale si era avvicinato nel 1978, durante il servizio militare tra Albenga e Pordenone. Da allora il cappello piumato è rimasto il simbolo costante della sua esistenza. Nel 2019 aveva assunto la presidenza della sezione di Saluzzo dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, raccogliendo il testimone da Mauro Barone, scomparso nello stesso anno.

Nonostante il peggiorare della salute, Galletto non aveva mai smesso di partecipare alle attività associative.Solo quindici giorni fa era presente al Raduno dei Bersaglieri di Villastellone, a dimostrazione del suo attaccamento al Corpo.

In questi anni è stato tra i principali promotori delle manifestazioni bersaglieresche sul territorio: dall’organizzazione del raduno provinciale di Genola nell’ottobre 2023, all’inaugurazione del nuovo monumento ai Bersaglieri in piazza Buttini il 7 aprile 2024, fino alla recente Festa Bersaglieresca dell’8 giugno 2025.

Chi lo ha conosciuto lo descrive come una persona amica di tutti, sempre sorridente, disponibile e stimata, sia come uomo sia come presidente. “Ha dato l’anima per l’associazione dei Bersaglieri – ricordano i suoi compagni – prodigandosi con passione nell’organizzazione di ogni iniziativa”.

Massimo Galetto lascia con la moglie Germana, il figlio Erwin con Lorena, i nipoti Mattia e Lorenzo, il fratello Sebastiano, la sorella Elena con Ivo, i nipoti Michele e Sara, insieme ai cognati, ai cugini e a tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato questa sera, martedì 30 settembre, alle 18, nella Cattedrale di Saluzzo. I funerali verranno celebrati nella stessa chiesa domani, mercoledì 1° ottobre, alle 15,30, con partenza in auto dall’Ospedale di Saluzzo alle 15,20.

Per volontà della famiglia, non fiori, ma eventuali offerte destinate alla ricerca sul cancro.