Martina: Designer e Artigiani

Chi siamo

Martina Design è un’azienda leader nel settore dell’interior design. Un team di designer e artigiani con un obiettivo comune: trasformare ogni luogo - casa, ufficio o spazio commerciale - in un’espressione autentica dello stile ed esigenze di chi le vive, fondendo la maestria artigianale con le più innovative tendenze del design italiano e internazionale.

È una questione di attenzione, di capacità di ascolto, di passione e creatività - e non solo di competenza tecnica. Attraverso la condivisione di esperienze e una continua sperimentazione si arriva alla definizione di un concept su misura.

Grazie al laboratorio interno di falegnameria, vengono realizzate soluzioni con una libertà creativa che consente di non essere vincolati ai prodotti standard presenti sul mercato. Ogni progetto nasce da un’idea globale in cui la distribuzione degli spazi, l’arredo, l’illuminazione, i materiali e i colori si fondono in un insieme armonioso, funzionale e personalizzato.

Si supportano i professionisti del settore, come architetti e progettisti, nella ridefinizione degli spazi, garantendo che ogni ambiente risponda tanto ai desideri del cliente quanto alle tendenze innovative del design, senza mai compromettere la funzionalità e l’eleganza.

Dall’idea concettuale alla realizzazione, Martina Design si prende cura di ogni fase del progetto, costruendo ambienti che riflettono identità, funzionalità e un’eleganza senza tempo.

Contatti:

Indirizzo: Strada Statale, 163, 12030 Manta (CN) - 0175 86313 - info@martinadesign.it

Sito web: www.martinadesign.it

Instagram: @martinadesign