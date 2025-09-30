Strada Gamba di Bosco, via libera definitivo in Consiglio comunale ad Alba

Nel Consiglio comunale di ieri è arrivato il via libera definitivo alla variante parziale al Piano Regolatore, passaggio che apre ufficialmente la strada al progetto della Gamba di Bosco: una nuova bretella viaria pensata per collegare la rotonda “della Vigna” con il quartiere di San Cassiano.

Il sindaco Alberto Gatto ha commentato la decisione con grande soddisfazione. "Si tratta di un risultato storico. Con questa scelta non ci limitiamo a parlare di viabilità, ma affermiamo una visione di città che guarda avanti, che investe sulle infrastrutture per risolvere problemi concreti e migliorare la vita quotidiana dei cittadini. Dopo decenni di attesa e discussioni, oggi finalmente mettiamo un punto fermo: la strada Gamba di Bosco si farà."

Secondo l’Amministrazione, l’opera rappresenterà un tassello strategico per alleggerire il traffico nella zona di corso Europa e corso Piave, garantendo maggiore fluidità alla mobilità cittadina. "Abbiamo dimostrato – ha aggiunto Gatto – che la politica può tornare a essere decisione, responsabilità e coraggio. La nuova strada non è soltanto un’infrastruttura: è il simbolo di una comunità che sa guardare al futuro, che vuole crescere e che sceglie di farlo con determinazione."

Non sono mancati tuttavia i rilievi critici nelle scorse settimane. I residenti della zona hanno depositato un’istanza formale in Comune, chiedendo attenzione per un’area da sempre considerata cuscinetto fra agricolo e industriale e sottolineando i rischi di un consumo eccessivo di suolo. Anche la minoranza, per voce del consigliere Emanuele Bolla, ha contestato lo spostamento del tracciato e i possibili oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale.