Dal Giappone alle Langhe per inaugurare una mensa scolastica km0

Lunedì 28 settembre alle ore 11.30 inizia il progetto “Dausìn” con quasi 30 studenti, i partner del progetto e i Sindaci di Sineo e Serralunga d’Alba. Insieme a loro a una delegazione giapponese di 23 persone, composta da chef, imprenditori, educatori, professionisti, giornalisti e responsabili di progetti territoriali. Un'occasione per mettere a confronto l'esperienza delle Langhe, tra gastronomia, rispetto della terra e dei suoi prodotti, con realtà giapponesi impegnate sui temi delle produzioni locali, dell'educazione alimentare, della sostenibilità e dello sviluppo delle comunità.



DAUSÌN - Dalla terra alla scuola: una filiera corta, sostenibile e territoriale



Dausìn, in piemontese, significa “vicino”. È da questa idea di prossimità che nasce nelle Langhe un progetto capace di mettere in relazione agricoltura, biodiversità, alimentazione, tecnologia ed educazione. L’obiettivo è costruire una filiera agroalimentare corta e riconoscibile, nella quale non conta soltanto quanto vicino viene prodotto il cibo, ma anche come viene prodotto e quale rapporto costruisce con il territorio, l’ambiente e le persone.



Dietro l'iniziativa c'è Pàlada, un'impresa AgriTech in rapida evoluzione verso lo status di startup. La missione del fondatore, Davide Brusco, è integrare la biodiversità nei modelli agricoli di domani attraverso un approccio multidisciplinare dalla sensibilizzazione alla tecnologia.



La filiera parte dall’Azienda Agricola Rivetto dal 1902, a Serralunga d’Alba, dove pratiche di agroecologia, viticoltura biodinamica, monitoraggio della biodiversità e strumenti tecnologici vengono integrati per sperimentare un modello agricolo più consapevole.



A soli cinque chilometri di distanza, l’Azienda Agricola biologica e agriturismo Cascina Castellera trasforma le materie prime della filiera in preparazioni alimentari. Il percorso si conclude presso l’Associazione Lirano, un progetto educativo nella sede dell’Az. Agricola Rivetto, dove il cibo arriva sulla tavola degli studenti e la mensa diventa anche uno spazio educativo: un luogo nel quale parlare di stagionalità, provenienza degli alimenti, agricoltura, ambiente e biodiversità.



Un ulteriore membro del partenariato è l’associazione Wild Life Protection ETS, con il compito di mettere in relazione la produzione alimentare con la tutela della biodiversità e l'educazione ambientale. Attraverso attività educative, osservazione, sensibilizzazione e divulgazione,il progetto arriverà dal campo alla scuola e infine alla collettività, contribuendo a trasformare la filiera alimentare in un vero percorso di conoscenza del territorio.



È proprio questo uno degli elementi distintivi di Dausìn: il cibo diventa il punto di partenza per parlare di natura, biodiversità e responsabilità verso l'ambiente. Accanto a Pàlada operano gli altri partner del progetto: Azienda Agricola Rivetto dal 1902, cuore agricolo e campo sperimentale; Cascina Castellera, responsabile della trasformazione delle materie prime; Wild Life Protection ETS, per organizzare momenti divulgativi e di restituzione territoriale; e Associazione Lirano, che porta il progetto nella scuola attraverso la mensa e le attività didattiche.



Dausìn non si limita alla produzione e alla mensa scolastica. Nel corso dell'anno sono previste giornate nei campi, laboratori didattici, attività di educazione alimentare e ambientale, workshop, incontri di divulgazione, degustazioni e momenti pubblici, coinvolgendo studenti, famiglie, agricoltori, cittadini, imprese e istituzioni.



Iniziativa è realizzata nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Langhe Roero Leader. Intervento SRG07 «Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages - Smart villages».



Il Progetto è cofinanziato dall'Unione Europea (FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), dalla Repubblica Italiana e dalla Regione Piemonte nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027.



Maggiori informazioni sulle pagine social dei partner e sul sito dausin.palada.it.