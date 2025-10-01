Consiglio Provinciale: approvati all’unanimità il bilancio consolidato dell’esercizio 2024 e un ordine del giorno sul sistema idrico integrato

Ieri sera, martedì 30 settembre, il Consiglio Provinciale si è riunito in forma ibrida (in presenza e in videocollegamento) per la discussione e l’approvazione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Cuneo, relativo all’esercizio finanziario 2024, e di un ordine del giorno di supporto all’azione dell’autorità d’ambito EGATO4 e di CO.GE.S.I. in merito al percorso di pubblicizzazione del sistema idrico Integrato provinciale.

La Provincia di Cuneo, in qualità di Ente di area vasta, ritiene di interpretare il comune sentire dell’intera Comunità provinciale oltre che degli Amministratori locali, e pertanto conferma il proprio sostegno al percorso di pubblicizzazione del sistema idrico Integrato.

il ricorso presentato dall’unica società privata ancora operante nel cuneese contro la delibera della Conferenza d’Ambito sul “valore residuo”, con l’approvazione dell’ordine del giorno il Consiglio Provinciale impegna il Presidente a verificare se sussistano le condizioni per la costituzione della Provincia di Cuneo nel giudizio pendente dinanzi al TAR Piemonte.

L’eventuale azione sarà seguita dal Servizio Legale interno, con successiva comunicazione al Consiglio.

Tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno sono stati approvati all’unanimità.